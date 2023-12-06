ТОП-5 легковушек в частном и корпоративном секторах авторынка Украины

В ноябре украинский автопарк пополнили 5,4 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества – 3,5 тыс. легковушек было реализовано частным клиентам, а 1,9 тыс. приобрели юрлица.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что по сравнению с ноябрем 2022 года продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка выросли на 68%, а в корпоративном – на 88%.

Самые популярные легковушки в частном секторе

Покупая новые легковые авто в ноябре частные покупатели предпочитали следующие модели:

1. VOLKSWAGEN ID.4 – 283 ед.;

2.TOYOTA RAV-4 – 187 ед.;

3. MAZDA CX5 – 117 ед.;

4. RENAULT Duster – 115 ед.;

5. KIA Sportage – 95 ед.

Какие авто покупают юридические лица

В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

1. RENAULT Duster – 240 ед.;

2. NISSAN Qashqai – 118 ед.;

3. SKODA Karoq – 107 ед.;

4. CITROEN C-Elysee – 92 ед.;

5. TOYOTA Land Cruiser Prado – 77 ед.

Напомним, самыми популярными на отечественном рынке новых легковых автомобилей остаются модели с бензиновыми двигателями. В ноябре, как и в прошлом месяце, они охватили 45% продаж новых авто.

Источник фото: ua.depositphotos.com