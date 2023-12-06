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ТОП-5 легковушек в частном и корпоративном секторах авторынка Украины
В ноябре украинский автопарк пополнили 5,4 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества – 3,5 тыс. легковушек было реализовано частным клиентам, а 1,9 тыс. приобрели юрлица.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что по сравнению с ноябрем 2022 года продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка выросли на 68%, а в корпоративном – на 88%.
Самые популярные легковушки в частном секторе
Покупая новые легковые авто в ноябре частные покупатели предпочитали следующие модели:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
1. VOLKSWAGEN ID.4 – 283 ед.;
2.TOYOTA RAV-4 – 187 ед.;
3. MAZDA CX5 – 117 ед.;
4. RENAULT Duster – 115 ед.;
5. KIA Sportage – 95 ед.
Какие авто покупают юридические лица
В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
1. RENAULT Duster – 240 ед.;
2. NISSAN Qashqai – 118 ед.;
3. SKODA Karoq – 107 ед.;
4. CITROEN C-Elysee – 92 ед.;
5. TOYOTA Land Cruiser Prado – 77 ед.
Напомним, самыми популярными на отечественном рынке новых легковых автомобилей остаются модели с бензиновыми двигателями. В ноябре, как и в прошлом месяце, они охватили 45% продаж новых авто.
Источник фото: ua.depositphotos.com