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В ноябре украинцы импортировали рекордное количество подержанных авто
Украинцы установили новый рекорд по количеству импортируемых подержанных автомобилей, ввезенных в страну в течение ноября. Автопарк Украины пополнили более 21,7 тыс. подержанных легковушек, что является самым высоким показателем за последние 16 месяцев.
Об этом сообщает "Укравтопром".
По сравнению с октябрем текущего года количество зарегистрированных подержанных автомобилей увеличилось на 3%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на импортируемые автомобили с пробегом вырос на 46%.
Структура рынка показывает, что 44% зарегистрированных автомобилей работают на бензине, 31% – на дизеле, 16% – электромобили, 6% – автомобили с газовой установкой и 3% – гибриды.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
ТОП - 10 самых популярных моделей месяца
Лидером по количеству регистраций среди импортируемых автомобилей снова стал Volkswagen Golf. В ТОП-10 самых популярных моделей луны также вошли:
- VOLKSWAGEN Golf – 1511 ед.;
- RENAULT Megane – 1261 ед.;
- SKODA Octavia – 894 ед.;
- VOLKSWAGEN Passat – 728 ед.;
- NISSAN Leaf – 515 ед.;
- VOLKSWAGEN Tiguan – 466 ед.;
- AUDI A4 - 421 ед;
- NISSAN Qashqai – 419 ед.;
- FORD Focus – 403 ед.;
- AUDI Q5 – 399 ед.
Средний возраст автомобилей, зарегистрированных в Украине в ноябре, составляет 9 лет. С начала года украинцы зарегистрировали 191 тыс. легковых автомобилей, что втрое превышает количество реализованных новых автомобилей в течение того же периода.
Напомним, в течение ноября 2023 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 1031 автомобиль. Это вдвое больше показателя ноября 2022 года.
Источник фото: ua.depositphotos.com