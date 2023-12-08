В ноябре украинцы импортировали рекордное количество подержанных авто

Украинцы установили новый рекорд по количеству импортируемых подержанных автомобилей, ввезенных в страну в течение ноября. Автопарк Украины пополнили более 21,7 тыс. подержанных легковушек, что является самым высоким показателем за последние 16 месяцев.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

По сравнению с октябрем текущего года количество зарегистрированных подержанных автомобилей увеличилось на 3%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на импортируемые автомобили с пробегом вырос на 46%.

Структура рынка показывает, что 44% зарегистрированных автомобилей работают на бензине, 31% – на дизеле, 16% – электромобили, 6% – автомобили с газовой установкой и 3% – гибриды.

ТОП - 10 самых популярных моделей месяца

Лидером по количеству регистраций среди импортируемых автомобилей снова стал Volkswagen Golf. В ТОП-10 самых популярных моделей луны также вошли:

VOLKSWAGEN Golf – 1511 ед.;

RENAULT Megane – 1261 ед.;

SKODA Octavia – 894 ед.;

VOLKSWAGEN Passat – 728 ед.;

NISSAN Leaf – 515 ед.;

VOLKSWAGEN Tiguan – 466 ед.;

AUDI A4 - 421 ед;

NISSAN Qashqai – 419 ед.;

FORD Focus – 403 ед.;

AUDI Q5 – 399 ед.

Средний возраст автомобилей, зарегистрированных в Украине в ноябре, составляет 9 лет. С начала года украинцы зарегистрировали 191 тыс. легковых автомобилей, что втрое превышает количество реализованных новых автомобилей в течение того же периода.

Напомним, в течение ноября 2023 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 1031 автомобиль. Это вдвое больше показателя ноября 2022 года.

Источник фото: ua.depositphotos.com