Рынок новых грузовиков в Украине в ноябре увеличился вдвое

В ноябре 2023 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и специализированные), было реализовано 1 031 автомобиль. Это вдвое больше показателя ноября 2022 года.

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Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

В список пяти самых популярных брендов на рынке новых коммерческих автомобилей в ноябре вошли следующие:

Renault – 241 ед;

Peugeot – 74 ед.;

Ford – 72 ед.;

Mercedes-Benz – 71 ед;

MAN – 67 ед.

Отмечается, что по сравнению с октябрем 2023 года регистрации таких автомобилей увеличились на 6%.

В Украине увеличивается спрос на новые автомобили

С начала 2023 года украинский парк грузовых и специализированных автомобилей увеличился более чем на 10,1 тыс. новых машин. Это на 71% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Рынок новых легковых автомобилей в Украине в ноябре 2023 также продемонстрировал активную динамику. По сравнению с октябрем 2023 года регистрация новых автомобилей упала на 6%, но если сравнивать с ноябрем 2022 года, то можно увидеть, что этот сегмент рынка вырос на 74%.