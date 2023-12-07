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Рынок новых грузовиков в Украине в ноябре увеличился вдвое
В ноябре 2023 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и специализированные), было реализовано 1 031 автомобиль. Это вдвое больше показателя ноября 2022 года.
Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
В список пяти самых популярных брендов на рынке новых коммерческих автомобилей в ноябре вошли следующие:
- Renault – 241 ед;
- Peugeot – 74 ед.;
- Ford – 72 ед.;
- Mercedes-Benz – 71 ед;
- MAN – 67 ед.
Отмечается, что по сравнению с октябрем 2023 года регистрации таких автомобилей увеличились на 6%.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В Украине увеличивается спрос на новые автомобили
С начала 2023 года украинский парк грузовых и специализированных автомобилей увеличился более чем на 10,1 тыс. новых машин. Это на 71% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Рынок новых легковых автомобилей в Украине в ноябре 2023 также продемонстрировал активную динамику. По сравнению с октябрем 2023 года регистрация новых автомобилей упала на 6%, но если сравнивать с ноябрем 2022 года, то можно увидеть, что этот сегмент рынка вырос на 74%.