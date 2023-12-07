Ринок нових вантажівок в Україні у листопаді збільшився вдвічі

Протягом листопада 2023 року на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні і спеціалізовані), було реалізовано 1 031 автомобіль. Це вдвічі більше за показник листопада 2022 року.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

В перелік п'ятьох найпопулярніших брендів на ринку нових комерційних автомобілів листопада увійшли такі:

Renault – 241 од.;

Peugeot – 74 од.;

Ford – 72 од.;

Mercedes-Benz – 71 од.;

MAN – 67 од.

Зазначається, що у порівнянні з жовтнем 2023 року, реєстрації таких автомобілів збільшились на 6%.

В Україні збільшується попит на нові автомобілі

З початку 2023 року український парк вантажних і спеціалізованих автомобілів збільшився на понад 10,1 тис. нових машин. Це на 71% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Ринок нових легкових автомобілів в Україні у листопаді 2023 року також продемонстрував активну динаміку. У порівнянні з жовтнем 2023 року реєстрації нових автівок впали на 6%, але якщо порівнювати з листопадом 2022 року, то можна побачити, що цей сегмент ринку виріс на 74%.