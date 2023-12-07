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Ринок нових вантажівок в Україні у листопаді збільшився вдвічі
Протягом листопада 2023 року на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні і спеціалізовані), було реалізовано 1 031 автомобіль. Це вдвічі більше за показник листопада 2022 року.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
В перелік п'ятьох найпопулярніших брендів на ринку нових комерційних автомобілів листопада увійшли такі:
- Renault – 241 од.;
- Peugeot – 74 од.;
- Ford – 72 од.;
- Mercedes-Benz – 71 од.;
- MAN – 67 од.
Зазначається, що у порівнянні з жовтнем 2023 року, реєстрації таких автомобілів збільшились на 6%.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
В Україні збільшується попит на нові автомобілі
З початку 2023 року український парк вантажних і спеціалізованих автомобілів збільшився на понад 10,1 тис. нових машин. Це на 71% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
Ринок нових легкових автомобілів в Україні у листопаді 2023 року також продемонстрував активну динаміку. У порівнянні з жовтнем 2023 року реєстрації нових автівок впали на 6%, але якщо порівнювати з листопадом 2022 року, то можна побачити, що цей сегмент ринку виріс на 74%.