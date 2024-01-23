Заправити авто зі знижкою. Які програми лояльності пропонують клієнтам великі мережі АЗС

В боротьбі за клієнта великі мережі АЗС нерідко пропонують заправитись нижче від цін на стелах. Наразі програми лояльності дозволяють отримати своїм клієнтам знижку від 1 до 4,5 грн/л нижче за ціну на стелі. Розмір бонусу залежить від мережі, виду пального та обсягів споживання.

На надзвичайно конкурентному ринку компанії постійно намагаються втримати старих клієнтів та залучити нових. Хоча мережі часто проводять нові акції, найпоширенішою опцією залишаються знижки на пальне та супутні товари. Нерідко мережі навіть комбінують знижки на пальне та товари групи "кафе" стимулюючи клієнтів не лише заправлятись на АЗС, але й до прикладу купувати там каву.

Зареєструвавшись в програмі лояльності мережі АЗС через додаток водій вже на старті може придбати в цій мережі пальне зі знижкою. До прикладу для бензину чи дизельного пального знижки залежно від мережі можуть варіюватися від 90 коп./л до 4,5 грн/л, а для автогазу від 50 коп./л до 1 грн/л. Якщо водій заправляється в мережі багато та часто ця знижка може зрости в кілька разів.

Варто зауважити, що при стрімкому зростанні гуртових цін на пальне мережі нерідко йдуть на скорочення своїх програм лояльності та максимальних знижок, щоб не підвищувати ціни на стелі та зберегти ілюзію стабільності на ринку.

Група “Авіас”

Усі АЗС групи “Приват”(Avias, ANP та інші) об’єднані єдиною програмою лояльності до якої дає доступ додаток Jet. Цей додаток дозволяє на старті отримати знижку до 4,5 грн/л від стели. Таким чином на "приватівських" АЗС, яких в країні є понад тисяча можна заправитись на АЗС А-95 та дизельним пальним за ціною 45,50 грн/л. Знижка на автогаз складає 50 коп./л тож ресурс доступний за ціною 27,49 грн/л. В принципі це робить “приватівські” АЗС чи не найдешевшими в країні та дозволяє їх мережам успішно конкурувати з лоукостерами ринку пального.

Варто зауважити, що деякі учасники ринку вважають ціну за якою “Авіас” відпускає пальне з додатком Jet економічно не обгрунтованою. Проте сама АЗС групи “Авіас” торгують в такому ціновому діапазоні вже доволі тривалий час.

Фото: прес-служба ANP

"Укрнафта"

Додаток основного конкурента “Привата” — мережі АЗС “Укрнафта” UKRNAFTA, дає можливість зекономити 2 грн на літрі А-95 та дизпального та 50 копійок на літрі автогазу. Інших акцій поки немає, а сам додаток запущений 7 грудня 2023 року. Судячи з відгуків користувачів додаток ще проходить тестування “в полі” і в ньому є помилки. Хоча розробники вже випустили перший патч котрий виправив частину помилок та обіцяють випускати обнови в майбутньому. Можливо пізніше програмісти доведуть додаток до ладу, а маркетологи “Укрнафти” розроблять персональну програму бонусів лояльності.

ОККО

Програма лояльності компанії ОККО діє через застосунок Fishka, котрий також дає можливість заправитись на АЗС компанії зі знижкою. На старті доступна знижка 1 грн/л на бензин та дизпальне, а також 50 коп. л на газ. Знижки доступні у вигляду кешбеку балами, які потім можна використати при купівлі пального. При цьому розміри кешбеку мають індивідуальний характер, а їх розмір з часом може змінюватись. В компанії пояснили, що розмір знижки регулюється не лінійними методами, а за допомогою машинного моделювання та утримались від відповіді на запитання: на яку максимальну знижку за їх програмою лояльності може розраховувати клієнт.

Крім цього застосунок Fiska дає доступ до акцій та знижок кількох десятків компаній серед яких банки, супермаркети, аптеки та зоомагазини. Компанії нерідко запускають акції в колаборації, що дає їх клієнтам можливість отримати додаткові знижки. До прикладу нещодавня акція ОККО та “Укрсиббанку”(діяла з 1 грудня 2023 по 15 січня 2024) дозволяла отримати знижку на АЗС цієї мережі у розмірі до 5 грн/л на бензин та дизпаливо та 2 грн/л на автогаз.

Фото: прес-служба ОККО

WOG

Для клієнтів цієї мережі діє програма лояльності в застосунку PRIDE. Цей застосунок дозволяє сплачувати за пальне та товари в магазині на АЗС та має інтегрований гаманець, котрий, за словами представників компанії, дозволяє заморожувати вартість пального на термін до 90 днів, що дасть водіям можливість заощаджувати в момент коливань цін на паливо. На старті застосунок пропонує знижки 1,25 грн на всі види бензинів та дизпального, а також 1 грн/л на автогаз. Бонусні нарахування можуть сягати 3-4 грн/л, залежно від ринкової кон’юнктури.

Фото: прес-служба WOG

Socar

Застосунок мережі АЗС Socar на старті пропонує кешбек у 2 грн/л для тих хто заправляє бензином або дизельним пальним, а також 1 грн/л при заправці авто скрапленим газом. Крім цього в мережі діє знижка в 3 грн/л на бензин та дизпаливо та 1 грн/л на автогаз для тих хто заправить авто від 25 літрів з 7:00 по 09:00.

Мережа АЗС має власну програму лояльності level, яка дозволяє накопичувати бонуси залежно від суми покупок в мережі. Так при купівлі в Buta Market учаснику нараховується 2% від суми покупки, в Buta Cafe - 3%, при купівлі пального 0,5%. Якщо ж клієнт придбав послуги в Buta Cafe та заправився на АЗС бонуси нараховуються в сумі 1,5%. Накопичені бонуси можуть бути використані при заправці авто чи купівлі супутніх товарів з розрахунку 1 бонус - одна гривня.

Фото: прес-служба Socar

Amic

Застосунок цієї мережі АЗС дає доступ до картки MyAmic котра на старті дає знижку в 50 коп./л при купівлі бензину. Крім цього дає можливість отримати знижку в 1% на супутні товари та 3% на купівлю товарів в кафе. Бонуси за придбані літри не нараховуються, інших знижок на пальне в мережі немає.

Фото: прес-служба Amic

Shell

Додаток Shell дає доступ до програми лояльності Shell ClubSmart. Ця програма дозволяє при заправці на АЗС Shell накопичувати смартбали, які потім дадуть можливість отримати знижку до 2 грн/л на звичайні бензин та дизельне пальне, знижку 50 коп./л на автогаз, знижку до 4 грн/л на преміумні види бензину та дизельного пального Shell V-Pover.

Фото: прес-служба Shell

БРСМ-Нафта

Програма лояльності мережі “БРСМ-Нафта” для нових клієнтів доступна через додаток БРСМ+. На старті при реєстрації в додатку клієнт отримує знижку в 90 коп./л на дизельне пальне та бензин та 50 коп./л на автогаз. Крім цього при купівлі товарів категорії фаст-фуд (кава, бургери, піца тощо) клієнт отримує додаткову знижку на пальне в 50 копійок. Тобто якщо клієнт заправляє авто з додатком та купує каву його знижка складає 1,40 грн/л.

Загалом в БРСМ є п’ять етапів накопичення знижки на пальне за програмою лояльності. Розмір знижки варіюється від обсягу нарахованих балів. Компанія нараховує по 2 бали за кожен заправлений літр у бідні та по 4 бали за літр у вихідні. Максимальна знижка на яку може розраховувати клієнт 2 грн/л на бензин та дизпаливо, а також 1,2 грн/л на автогаз.

Мотто

Додаток цієї мережі Мотто дає доступ до програми лояльності MottoClub. Програма дає зможу отримати знижки залежно від обсягу заправлених літрів за попередній місяць. Так при заправці до 100 літрів бензину А-95 клієнт може отримати знижку 1 грн/л при оплаті карткою та 1,5 грн/л при оплаті готівкою, а якщо клієнт заправив понад 800 літрів А-95 за попередній місяць він отримує знижку в 1,70 грн/л при оплаті картою та 2,20 грн/л при оплаті готівкою.

Для дизпального та автогазу знижки встановлюються незалежно від виду оплати, а також варіюються від 1 грн/л при заправці до 100 л на місяць та 1,7 грн/л при заправці понад 800 л на місяць.

Фото: прес-служба Мотто