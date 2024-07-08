За три года открытого рынка земли в Украине продали полмиллиона гектаров: где покупают активнее всего

За три года функционирования открытого рынка земли в Украине было заключено более 254 тысяч сделок по купле-продаже сельскохозяйственных земель. Общая площадь проданных угодий составила 567 322 гектара, а средняя стоимость одного гектара достигла 41 тысяч гривен.

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Об этом сообщает Опендатабот.

Согласно сообщению, самым активным годом продажи стал 2023 год, когда было реализовано 179 921 гектар земли. Лидером по объему проданных земель стала Полтавская область, где за три года было продано 60360 гектаров.

Второе и третье места заняли Днепропетровская (58869 га) и Харьковская (54458 га) области соответственно.

Влияние войны на рынок земли

Начало полномасштабной войны повлияло на динамику рынка и цены на земельные участки. За первое полугодие 2024 года больше всего земли было продано опять же в Полтавской области - 17 036,6 га по средней цене 52,59 тыс. грн за гектар.

Самой дорогой в этом году стала земля в Ивано-Франковской области: 101 тысяча за гектар.

В Днепропетровской области продали 12 952,7 га по 34 тыс. грн за гектар.

При этом Кировоградская область вытеснила прифронтовую Харьковщину из тройки лидеров, продав 9 375 га по 38 тыс. грн за гектар.

Стоит отметить, что купля-продажа составляет всего четверть от всех смен владельцев земельных участков. Большинство смен собственности (65%) происходит из-за наследования

Земельный рынок Украины: что прогнозируют аналитики

Согласно исследованию Киевской школы экономики (KSE), несмотря на незначительное снижение цен в апреле 2024 года, рост стоимости сельхозземель в мае не следует считать долгосрочным трендом. Однако с начала 2024 года средние цены на землю остаются значительно выше, чем в предыдущие периоды.

Аналитики отмечают, что именно открытие рынка земель для юридических лиц в январе 2024 года повлекло за собой структурные изменения на рынке, что привело к повышению ценности сельхозземель.

С момента открытия рынка, 724 компании воспользовались правом покупки сельскохозяйственной земли. В мае 2024 года 318 компаний приобрели по крайней мере один сельскохозяйственный участок, соответствующий показателю апреля 2024 года, когда 322 юридических лица совершили подобные покупки.

Напомним, с июля 2023 года на рынке земель сельскохозяйственного назначения наблюдается устойчивая тенденция к росту количества сделок купли-продажи. Только за январь-март 2024 капитализация рынка сельхозземель увеличилась на 202,5 миллиарда гривен.

Стоит заметить, что всего из момента открытия рынка земель в июле 2021 года было заключено 227,5 тысяч сделок купли-продажи совокупной площадью 510,8 тысяч гектаров. Следующим этапом земельной реформы должна стать адаптация земельного законодательства Украины к праву ЕС и лучшим мировым практикам.

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