В Украине обновят требования к страхованию сельхозпродукции с господдержкой: что изменится

Национальный банк намерен обновить требования к страхованию сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что регулятор разработал проект изменений в Положение по осуществлению деятельности по страхованию сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой, учитывающий изменения в Закон Украины "Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой".

Как отмечают в НБУ, документ устанавливает особенности учета опыта страховщиков, которые намерены осуществлять страхование сельскохозяйственной продукции, полученного во время военного положения.

Что предлагают?

В частности, в связи с низким объемом страхования сельскохозяйственных рисков в последние годы, в том числе из-за отсутствия государственной поддержки страхования сельскохозяйственной продукции, а также трудностей с доступом к международному рынку перестрахования, предлагается упростить требования к наличию у страховщика страховых премий и выплат по договорам страхование сельскохозяйственной продукции после 2022г.

Также для страховщиков, осуществляющих деятельность по страхованию сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой, предлагается отменить особый порядок формирования страховых резервов и актуализировать требования к ведению персонифицированного учета таких договоров страхования.

"Соответственно, предполагается, что такие страховщики должны выполнять общие требования к формированию страховых резервов и учета договоров страхования, установленных действующими нормативно-правовыми актами Национального банка", — отмечают в НБУ.

Напомним, в конце октября Кабинет Министров установил предельные размеры и порядок применения тарифов для страхования будущего урожая сахарной свеклы.

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