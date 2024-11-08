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В Украине обновят требования к страхованию сельхозпродукции с господдержкой: что изменится
Национальный банк намерен обновить требования к страхованию сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что регулятор разработал проект изменений в Положение по осуществлению деятельности по страхованию сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой, учитывающий изменения в Закон Украины "Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой".
Как отмечают в НБУ, документ устанавливает особенности учета опыта страховщиков, которые намерены осуществлять страхование сельскохозяйственной продукции, полученного во время военного положения.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Что предлагают?
В частности, в связи с низким объемом страхования сельскохозяйственных рисков в последние годы, в том числе из-за отсутствия государственной поддержки страхования сельскохозяйственной продукции, а также трудностей с доступом к международному рынку перестрахования, предлагается упростить требования к наличию у страховщика страховых премий и выплат по договорам страхование сельскохозяйственной продукции после 2022г.
Также для страховщиков, осуществляющих деятельность по страхованию сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой, предлагается отменить особый порядок формирования страховых резервов и актуализировать требования к ведению персонифицированного учета таких договоров страхования.
"Соответственно, предполагается, что такие страховщики должны выполнять общие требования к формированию страховых резервов и учета договоров страхования, установленных действующими нормативно-правовыми актами Национального банка", — отмечают в НБУ.
Напомним, в конце октября Кабинет Министров установил предельные размеры и порядок применения тарифов для страхования будущего урожая сахарной свеклы.
Источник фото: ua.depositphotos.com