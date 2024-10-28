Україна офіційно стала членом Міжнародного фонду сільського розвитку

Україна офіційно приєдналася до Міжнародного фонду сільського розвитку (IFAD) – єдиної агенції ООН, повністю зосередженої на трансформації сільського господарства, розвитку сільської економіки та продовольчих систем.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

За його словами, приєднання України до IFAD – це стратегічний крок, над яким працювало відомство.

"Після останньої робочої зустрічі з представниками IFAD в Римі нам вдалося стати 179 країною-членом. Членство в IFAD дає Україні нові можливості та перспективи, які сприятимуть розвитку агросектору в цілому", - наголосив Коваль.

Як приєднання до IFAD вплине на українських виробників

Очільник Мінагро відзначив, що в пріоритеті IFAD стоїть розвиток малого фермерства. Підтримка Фонду дозволить українським виробникам підвищити конкурентоздатність, зміцнити позиції на ринку та вплине на розвиток аграрного сектору країни загалом.

Крім того, українські виробники матимуть доступ до недорогих фінансових ресурсів, грантової підтримки, до участі в тендерах Фонду для закупівель товарів і послуг, до інвестицій для підтримки сталого розвитку. Зокрема, в таких сферах як:

підвищення продуктивності; ⁠

збільшення доходів;

⁠інноваційні технології;

⁠стійкість до криз та змін клімату.

Також очільник Мінагро зауважив, що приєднання до Фонду сприятиме інвестиціям у розвиток інфраструктури сільських територій, та в технології, що допомагають адаптуватись до зміни клімату, що є критичним для українських аграріїв, що працюють на півдні України.

За словами Коваля, інтеграція України до Фонду не тільки сприяє розвитку агросектору, але й створює нові можливості для розбудови стійкої, продуктивної та інноваційної сільськогосподарської галузі України.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила приєднання України до Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку на початку вересня.

Про Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку

Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку є спеціалізованою установою ООН, метою діяльності якої є мобілізація додаткових ресурсів, що надаються на пільгових умовах для розвитку сільського господарства в країнах-членах.

Фонд забезпечує фінансування проєктів і програм, розроблених для впровадження, розширення, вдосконалення системи виробництва продуктів харчування, збільшення виробництва продуктів харчування та поліпшення умов життя та харчування в країнах, які цього потребують.