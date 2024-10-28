Украина официально стала членом Международного фонда сельского развития

Украина официально присоединилась к Международному фонду сельского развития (IFAD) – единственному агентству ООН, полностью сосредоточенному на трансформации сельского хозяйства, развитию сельской экономики и продовольственных систем.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

По его словам, присоединение Украины к IFAD – это стратегический шаг, над которым работало ведомство.

"После последней рабочей встречи с представителями IFAD в Риме нам удалось стать 179 страной-членом. Членство в IFAD дает Украине новые возможности и перспективы, способствующие развитию агросектора в целом", — подчеркнул Коваль.

Как присоединение к IFAD повлияет на украинских производителей

Глава Минагро отметил, что в приоритете IFAD стоит развитие малого фермерства. Поддержка Фонда позволит украинским производителям повысить конкурентоспособность, укрепить позиции на рынке и повлияет на развитие аграрного сектора в целом.

Кроме того, украинские производители будут иметь доступ к недорогим финансовым ресурсам, грантовой поддержке, к участию в тендерах Фонда для закупок товаров и услуг, к инвестициям для поддержки устойчивого развития. В частности, в таких областях как:

повышение производительности; ⁠

увеличение доходов;

⁠инновационные технологии;

⁠устойчивость к кризисам и изменениям климата.

Также глава Минагро отметил, что присоединение к Фонду будет способствовать инвестициям в развитие инфраструктуры сельских территорий, и в технологии, помогающие адаптироваться к изменению климата, критического для украинских аграриев, работающих на юге Украины.

По словам Коваля, интеграция Украины в Фонд не только способствует развитию агросектора, но и создает новые возможности для развития устойчивой, продуктивной и инновационной сельскохозяйственной отрасли Украины.

Напомним, Верховная Рада одобрила присоединение Украины к Международному фонду сельскохозяйственного развития в начале сентября.

Про Международный фонд сельскохозяйственного развития

Международный фонд сельскохозяйственного развития является специализированным учреждением ООН, целью которого является мобилизация дополнительных ресурсов, предоставляемых на льготных условиях для развития сельского хозяйства в странах-членах.

Фонд обеспечивает финансирование проектов и программ, разработанных для внедрения, расширения, совершенствования системы производства продуктов питания, увеличения производства продуктов питания и улучшения условий жизни и питания в нуждающихся странах.