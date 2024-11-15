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Агро
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Кабмин утвердил Стратегию развития сельского хозяйства до 2030 года

сельское хозяйство
Кабмин утвердил Стратегию развития сельского хозяйства до 2030 года

Правительство приняло Стратегию развития сельского хозяйства и сельских территорий в Украине на период до 2030 года. Кроме того, Кабмин утвердил операционный план мер по ее реализации в 2025-2027 годах.

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Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

"Это исторический документ, который является не только нашим маяком, но и обязателен для страны-кандидата до вступления в Евросоюз. Это указатель, как мы будем развивать наше сельское хозяйство. Ведь цель Стратегии — подготовка аграрного сектора к вступлению Украины в ЕС", – говорится в его сообщении.

По словам министра агрополитики, Стратегия развития сельского хозяйства предусматривает:

  • обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства и сельских территорий;
  • создание благоприятных условий для формирования конкурентоспособного, устойчивого и диверсифицированного аграрного сектора, обеспечивающего долгосрочную продовольственную безопасность, усиливающую защиту окружающей природной среды, включая биоразнообразие, смягчение последствий изменения климата и укрепление социально-экономической структуры сельских территорий.

Напомним, на презентации Стратегии развития сельского хозяйства и сельских территорий до 2030 года в Киеве в июне 2024 года вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что агросектор Украины является одной из ключевых опор, на которой держится экономика государства и в 2023 году он сгенерировал 62% валютной выручки.

"Сегодня мы с вами являемся свидетелями нового этапа интеграции украинского АПК... во внутренний рынок ЕС. Впервые за всю свою историю Украина предлагает не только стратегию развития сельского хозяйства, но и стратегию членства Украины в Европейском Союзе, стратегию, которая предусматривает, что Украина станет частью большого внутреннего рынка — самого развитого, динамичного и конкурентного", — подчеркнула чиновница.

Добавим, в октябре Украина официально присоединилась к Международному фонду сельского развития (IFAD) – единственному агентству ООН, полностью сосредоточенному на трансформации сельского хозяйства, развитию сельской экономики и продовольственных систем. Поддержка Фонда позволит украинским производителям повысить конкурентоспособность, укрепить позиции на рынке и повлияет на развитие аграрного сектора в целом.

Автор:
Ольга Колесниченко