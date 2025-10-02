Украина среди лидеров в производстве грецкого ореха: какие экспортные перспективы и путь к рынку ЕС

Несмотря на войну и вызовы экономики, Украина остается одним из ключевых игроков на мировом рынке грецкого ореха. В 2024–2025 годах страна заняла 4 место в мире по производству — около 101 тыс. тонн, уступив только Китаю, США и Чили.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в исследовании Киевской школы экономики (KSE).

Ореховая индустрия Украины

Особенность украинской ореховой отрасли заключается в уникальной модели производства – более 95% урожая выращивается в домохозяйствах, преимущественно во дворах. Это отличает Украину от США, где доминируют крупные промышленные сады.

Экспорт является главным двигателем развития отрасли. В 2023 году Украина поставила за границу грецких орехов на сумму $77 млн, из которых 72% пришлось на очищенные ядра. Основными рынками сбыта стали:

ЕС (58% всей выручки);

Турция;

Франция;

Румыния.

Стоит отметить, что очищенные орехи почти вчетверо дороже неочищенных, что демонстрирует прямую выгоду от переработки.

Отмечается, что значительную поддержку отрасли оказало государство и международные доноры. Только в течение 2018-2023 годов благодаря государственным субсидиям было заложено почти 6 тысяч гектаров новых садов. Кроме того, грантовая программа "еРобота" покрывает до 70% затрат на закладку садов, инвестировав миллиарды гривен в развитие ореховых культур. Это позволило вывести его в топ приоритетных направлений садоводства.

Впрочем, серьезной проблемой остается дефицит качественных саженцев. Украинские питомники все еще сталкиваются с трудностями сортовой чистоты, а импортные саженцы из Франции и Молдовы нередко плохо приживаются в местных почвах.

Еще один барьер для выхода на рынки ЕС – стандарты качества. Производители до сих пор сталкиваются с такими вызовами, как плесень, неравномерная сушка или наличие афлатоксинов, что затрудняет экспорт в наиболее требовательные страны.

Несмотря на это, украинский орех имеет значительное экологическое преимущество. Его производство сопровождается гораздо меньшим углеродным следом — всего 0,76 кг CO₂ на килограмм продукции, в то время как, например, у миндаля этот показатель достигает 3,56 кг CO₂/кг. Такая характеристика позволяет позиционировать украинский грецкий орех как климатически дружеский суперфуд, отвечающий современным трендам на мировых рынках.

Таким образом, при условии развития качественной питомниковой базы, повышения стандартов и дальнейшей поддержки переработки, Украина имеет все шансы превратить грецкий орех в настоящий бренд и одну из ключевых культур аграрного экспорта в Европу, говорится в исследовании.

