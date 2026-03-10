Світовий молочний ринок: виробництво молока сповільнюється, ціни на сир падають

У лютому 2026 року індекс цін ФАО на молочну продукцію знизився на 1,2% порівняно із січнем та на 19,2% порівняно з лютим 2025-го через падіння цін на сир у ЄС. Водночас ціни на сухе молоко та вершкове масло зросли через активний попит в Азії, Африці та Океанії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Асоціація виробників молока.

Виробництво і попит

Європа: У січні 2026 року Європа мала значну пропозицію молока, завдяки низьким витратам на ресурси, високій якості кормів і стабільним закупівельним цінам. Водночас нові тимчасові мита Китаю на європейську молочну продукцію можуть переорієнтувати експорт на інші ринки, зокрема Велику Британію, відкриваючи можливості для США, Океанії та України.

В Ірландії складні умови на пасовищах підвищують ризик кульгавості корів, тож виробникам радять посилювати догляд за копитами та планувати випас. У Швеції Arla інвестує 300 млн євро у новий сирний завод для розширення потужностей і модернізації технологій.

Втім, Rabobank прогнозує скорочення виробництва молока в Північно-Західній Європі протягом 5–10 років через суворі екологічні вимоги, старіння фермерів і нестачу робочої сили. Найбільше падіння очікується у Нідерландах, Бельгії, Німеччині та Данії, що може скоротити експорт молочного еквівалента на 40%. Цю нішу можуть зайняти виробники з інших регіонів, зокрема Україна.

США: У січні 2026 року виробництво молока-сировини в США зросло на 3,2% порівняно з січнем 2025 року та склало 19,81 млрд фунтів. Найбільше надою зросло в Джорджії, а Пенсильванія стала єдиним штатом зі скороченням. Темпи виробництва й надалі сповільнюватимуться через обвал цін у 2025 році та корекцію годівлі. Ключовими ринками експорту залишаються Мексика та Канада, які разом імпортують 44% американської молочної продукції. Ціни фермерам формуються за компонентами молока (жир, білок, сухі речовини) через систему Federal Milk Marketing Orders.

Океанія: У Новій Зеландії виробництво молока у січні 2026 року склало 2,43 млн т, що на 2% більше, ніж у січні 2025-го, але на 10% менше порівняно з груднем 2025 року через завершення сезону. В Австралії обсяги надою зросли на 2% до 719 тис. т, але скоротилися на 12% порівняно з груднем 2025-го через посуху та пожежі у ключових регіонах. Ціни на молоко та воду зросли, а середня ціна вибракуваних корів зросла на 39% через сильний експортний попит.

Ціни молочного ринку

Європа. За попередніми даними Єврокомісії, у січні 2026 року середня ціна на молоко-сировину в ЄС склала 47,31 євроцента за кг, що на 1,74% менше, ніж у грудні 2025-го, і на 11,92% нижче відносно січня 2025 року. Зниження закупівельних цін було зумовлене нетиповим збільшенням надоїв та накопиченням молочної продукції на складах у країнах-членах ЄС.

США. У січні 2026 року ціна на молоко-сировину в США становила 32,87 євро за 100 кг, що на 8,13% менше порівняно з груднем 2025-го і на 35,95% нижче відносно січня 2025 року. Падіння цін пояснюють зростанням надоїв та збільшенням пропозиції біржових товарів.

Океанія. У Новій Зеландії ціна на молоко-сировину у січні 2026 року склала 35,94 євро за 100 кг, що на 6,7% більше від грудня 2025-го, але на 13,02% нижче порівняно з січнем 2025 року. Скорочення пропозиції молока на ринку через завершення сезону активного виробництва сприяло підвищенню закупівельних цін.

Раніше повідомлялось, що світовий ринок вершкового масла демонструє суттєві цінові коливання, а Україна залишається під тиском через збільшені складські запаси та малоприбуткові ціни. Найдорожче масло пропонує Нова Зеландія, найдешевше - США, а українські експортери орієнтуються на середній ціновий сегмент ЄС.