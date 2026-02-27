Європейська молочна асоціація підтримує інтеграцію українського молока до ЄС

Європейська молочна асоціація (EDA) підтримує українських виробників молочної продукції та їх інтеграцію до єдиного ринку ЄС, підкреслюючи стійкість галузі під час війни та важливість для продовольчої безпеки Європи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Інфоагро".

Стійкість українського молочного сектору під час війни

В умовах війни український молочний сектор проявив надзвичайну стійкість, продовжуючи роботу навіть в екстремальних умовах.

EDA відзначає, що завдяки зусиллям українських виробників молока полиці магазинів залишаються заповненими, що свідчить про ефективність виробничого ланцюга та надійність молочної промисловості.

Асоціація підтримує євроінтеграцію українського молочного сектору та бере участь у Комітеті СМПУ, який займається інтеграцією галузі України до європейського ринку. З населенням близько 40 мільйонів людей, виробництвом молока близько 7 мільйонів тонн та сучасним промисловим обладнанням, українська молочна промисловість добре вписується у європейську лактосферу.

EDA підкреслює, що гнучкість українського сектору, швидке кризове управління та багатонаціональні інвестиції в молочну промисловість демонструють високий рівень впевненості. На думку асоціації, інтеграція України посилить продовольчу безпеку ЄС, стійкість молочної галузі та європейську солідарність у складних умовах війни.

Генеральний секретар EDA Александр Антон зазначив, що швидкий вступ України до ЄС можливий лише за умови успішних мирних переговорів і підкреслив, що чим раніше це станеться, тим краще. Він також прокоментував мирний план США від грудня 2025 року, який передбачає можливий вступ України до ЄС уже у 2027 році.

Раніше в Асоціації виробників молока заявляли, що в Україні четвертий місяць поспіль знижується ціна на молоко-сировину, через що молочно-товарні ферми вже працюють у збиток. Галузь прогнозує, що у 2026 році країна може втратити до 20–30% виробництва молока, що призведе до дефіциту сировини та втрати експортного потенціалу.