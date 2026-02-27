Европейская молочная ассоциация поддерживает интеграцию украинского молока в ЕС

Европейская молочная ассоциация (EDA) поддерживает украинских производителей молочной продукции и их интеграцию в единый рынок ЕС, подчеркивая устойчивость отрасли во время войны и важность для продовольственной безопасности Европы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Инфоагро".

Устойчивость украинского молочного сектора во время войны

В условиях войны украинский молочный сектор проявил чрезвычайную стойкость, продолжая работу даже в экстремальных условиях.

EDA отмечает, что благодаря усилиям украинских производителей молока полки магазинов остаются заполненными, что свидетельствует об эффективности производственной цепи и надежности молочной промышленности.

Ассоциация поддерживает евроинтеграцию украинского молочного сектора и принимает участие в Комитете СМПУ, который занимается интеграцией отрасли Украины в европейский рынок. С населением около 40 миллионов человек, производством молока около 7 миллионов тонн и современным промышленным оборудованием украинская молочная промышленность хорошо вписывается в европейскую лактосферу.

EDA подчеркивает, что гибкость украинского сектора, скорейшее кризисное управление и многонациональные инвестиции в молочную промышленность демонстрируют высокий уровень уверенности. По мнению ассоциации, интеграция Украины усугубит продовольственную безопасность ЕС, устойчивость молочной отрасли и европейскую солидарность в сложных условиях войны.

Генеральный секретарь EDA Александр Антон отметил, что скорое вступление Украины в ЕС возможно только при условии успешных мирных переговоров и подчеркнул, что чем раньше это произойдет, тем лучше. Он также прокомментировал мирный план США с декабря 2025 года, предусматривающий возможное вступление Украины в ЕС уже в 2027 году.

Ранее в Ассоциации производителей молока заявляли, что в Украине четвертый месяц подряд снижается цена на молоко-сырье, из-за чего молочно-товарные фермы уже работают в убыток. Отрасль прогнозирует, что в 2026 году страна может потерять до 20–30% производства молока, что приведет к дефициту сырья и потере экспортного потенциала.