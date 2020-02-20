3d-печать и цифровые механизмы уже в ближайшем будущем изменят нефтегазовую отрасль

Среди основных трендов использования сжиженного газа в обозримом будущем эксперты называют концепцию Powerfuels, 3d и 4d-печать, а также широкое использование цифровых механизмов.

Об этом в ходе международной конференции LPG Ukraine 2020, заявила руководитель направления управленческого консалтинга компании Bilfinger Tebodin Оксана Роман.

По ее словам, реалистичные прогнозы говорят о том, что к 2050 году не удастся отказаться от ископаемого топлива. Это обусловлено ростом населения и увеличением количества потребления энергии. При этом Роман подчеркнула, что одним из трендов энергетической трансформации уже сейчас становится концепция Powerfuels.

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"Ключевая технология здесь — технология электролиза, когда вода под воздействием электричества раскладывается на водород и кислород. В результате, с добавлением выбросов CO2 и других необходимых для химической реакции компонентов, производится целый ряд топлив. Получаем топливо из воздуха и воды. Самая раскрученная сегодня технология — это водород. Но можно получать синтетические газы и даже есть ниша для сжиженного газа, поскольку по этой технологии есть возможность получать даже пропан. Кроме того можно получить целый ряд продуктов нефтехимии", — отметила Роман и добавила, что в 2019 году несколько компаний уже заявили о жизнеспособности подобных технологий и об успешности пилотных проектов.

Внедрение 3d и 4d-печати эксперт называет еще одним трендом, который полностью способен переформатировать вопросы логистики и инфраструктуры на рынке энергетики, снизив тем самым потребность в перевозках. Она также объяснила, в чем разница между двумя этими технологиями. "Чем отличается 4d печать? Это децентрализованная система, компоненты которой передают центральному узлу информацию, с какими параметрами и с какими качествами их теперь можно производить, в зависимости от окружающей среды", — говорит представитель Bilfinger Tebodin.

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Наконец, говорит она и о цифровизации нефтегазовой отрасли. "Это возможность в реальном времени понимать, что происходит на перерабатывающем заводе. Вы в любой момент на экране своего айфона можете видеть, сколько к вам едет газа, какого качества, где водитель его взял и как он его везет. Таким образом вы можете избежать технических и рукотворных потерь при перевозке, производстве и хранении. Вы полностью контролируете процессы", — резюмирует Роман.

Эксперт приводит в пример французскую компанию Air Liquide — мирового лидера по производству индустриальных газов. "На сегодня у них это организовано фантастически. У компании есть датчики на всех баллонах с газом и, соответственно, в режиме онлайн совершенно четко видно, где находятся баллоны, где какая степень заправки, когда нужно менять клапан и изъять сам баллон из производства. Звучит невероятно, но в Европе это работает так", — подытожила она.

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Напомним, что украинские производители нефтепродуктов ("Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргаздобыча") в январе подали в Министерство экономического развития совместное заявление, в котором призвали ввести пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа. В 2020 году они хотят установить размер сбора на уровне 8,46%, в 2021 — 12,7%, в 2022 — 16,94%, в 2023 — 21,16% и наконец в 2024 — 25,4%.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн утверждает — никаких последствий кроме роста цен инициативы отечественных нефтепереработчиков не принесут. Только на первом этапе литр дизельного топлива подорожает на 1,1 грн, а сжиженного газа — на 55 копеек. Но это не главная угроза. По словам Куюна, будет разрушена устойчивая и диверсифицированная система поставок топлива в Украину.