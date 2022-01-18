Утечка химикатов в оккупированной Горловке не подтвердилась — ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ проверяет информацию об утечке химикатов в Горловке. По состоянию на 18 января эта информация не подтверждается, сообщается в отчете ОБСЕ.

Миссия ОБСЕ 16 и 17 января уточняла сообщение о возможной утечке аммиака на заводе в неподконтрольной Горловке.

"СММ зафиксировала спокойную ситуацию и будет продолжать уточнять информацию", — говорится в сообщении ОБСЕ.

О возможной утечке химикатов в ОРДЛО ранее сообщало Главное управление разведки (ГУР).

Тогда в ГУР отмечали, что химическое загрязнение может привести к экологической катастрофе на востоке Украины.

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило о возможной подготовке российскими спецслужбами провокации на артиллерийских складах в приднестровском селе Колбасна, граничащем с Украиной, где находится крупнейший арсенал боеприпасов под российским контролем за пределами территории РФ.

При этом президент РФ Владимир Путин считает, что это Украина готовит военную операцию на Донбассе. Также еще месяцем ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что "нельзя исключать" провокаций, которые якобы станут поводом обвинить Россию в нападении на Украину.