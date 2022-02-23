Рада запровадила надзвичайний стан в Україні: що це означає для громадян та бізнесу

В Україні з 24 лютого запровадили надзвичайний стан на всій території, крім Донецької та Луганської областей. У цих двох регіонах діє режим операції об'єднаних сил (ООС).

Відповідне звернення РНБО підтримала Верховна Рада.

Згідно з указом президента України, що підтримала Верховна Рада України, надзвичайний стан в Україні запровадили з 00:00 години 24 лютого терміном на 30 днів. При необхідності його можуть продовжити ще на 30 днів.

Фінальний текст указу. Після того, як він був розглянутий на комітеті Верховної Ради, з нього прибрали декілька пунктів.

Закон України "Про правовий режим надзвичайного стану" визначає надзвичайний стан як особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні або в окремих її місцевостях у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, які призвели або можуть призвести до людських та матеріальних втрат, що утворюють загрозу життю та здоров'ю громадян, або при спробі захоплення державної влади або зміни конституційного ладу України шляхом насильства.

Під час надзвичайного стану органам держвлади надаються спеціальні повноваження, необхідні для запобігання небезпеці. І тому тимчасово обмежуються права та свободи громадян.

Надзвичайний стан може бути запроваджено у разі:

1) виникнення особливо важких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (стихійного лиха, катастроф, особливо великих пожеж, застосування засобів ураження, пандемій тощо), що створюють загрозу життю та здоров'ю значних верств населення;

2) вчинення масових терористичних актів, що супроводжуються загибеллю людей або руйнуванням особливо важливих об'єктів життєзабезпечення;

3) виникнення міжнаціональних та міжконфесійних конфліктів, блокування або захоплення окремих особливо важливих об'єктів чи місцевостей, що загрожує безпеці громадян та порушує нормальну діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

4) виникнення масових заворушень, що супроводжуються насильством над громадянами, що обмежують їхні права та свободи;

5) спроби захоплення державної влади чи зміни конституційного устрою шляхом насильства;

6) масового переходу державного кордону з території суміжних держав;

7) необхідності оновлення конституційного правопорядку та діяльності органів державної влади.

Які обмеження передбачені для громадян:

1. Обмеження свободи пересування, особливий режим в'їзду-виїзду. Такі обмеження будуть вводитися за потреби.

2. Обмеження руху автомобілів, можливість їх огляду. Також лише за потеби.

3. Посилення охорони об'єктів, що забезпечують життєдіяльність.

4. Заборона на масові заходи та страйки.

5. За потреби може бути впроваджена комендантська година.

6. Вводиться перевірка документів у громадян, у необхідних випадках – особистий огляд, огляд речей, автомобілів, багажу та вантажів, службових приміщень та житла громадян.

7. Заборона призовникам та військовозобов'язаним змінювати реєстрацію без дозволу військкомату.

8. Заборона поширення інформації, яка може "дестабілізувати обстановку".

9. Особливе регулювання зв'язку, інтернету та ТБ.

10. Ініціювання заборони політичних партій та громадських організацій.

11. Вводиться тимчасова або безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання, з обов'язковим наданням їм стаціонарних або тимчасових житлових приміщень, встановлення карантину та проведення інших обов'язкових санітарних та протиепідемічних заходів.

Які права у жодному разі не можуть обмежити?

Конституція прямо зазначає, які права не можна обмежити під час запровадження надзвичайного стану.

Наприклад, заборонено дискримінувати, катувати, заарештовувати без суду або самовільно позбавляти людини життя. Держава не може заборонити громадянам звертатися до суду чи державних органів.

Обмежують лише права, які можуть сприяти поширенню надзвичайної ситуації чи паніки.

На скільки вводиться режим НС

Надзвичайний стан в Україні може бути введений терміном не більше 30 діб і не більше 60 діб в окремих її місцевостях. У разі потреби надзвичайний стан може бути продовжено президентом України, але не більше ніж на 30 днів.

Банки працюватимуть у звичайному режимі

Нацбанк запевнив, що банківська система України після запровадження надзвичайного стану працюватиме без змін. Про це йдеться у повідомленні на сайті НБУ.

"Банківська система працюватиме у звичайному режимі. Усі платіжні системи, доступ до коштів, робота банків загалом триває у звичайному режимі", – йдеться у повідомленні.

У НБУ додали, що має достатньо резервів для підкріплення банків готівкою.

Комендантську годину в Києві не вводитимуть

"На території областей працюватимуть оперативні штаби під головуванням ОДА або КМДА. Може обмежуватися рух транспорту, його огляд, встановлюється обмеження масових заходів, забороняються мітинги. Комендантська година не вводиться до схвалення окремого рішення. Ми на зв'язку зі штабами тероборони та командувачем сил тероборони". Потреби тероборони вирішуватимуться в оперативному режимі. Всі рішення та заходи схвалить оперштаб Києва, який збереться сьогодні після рішення ВР.Звертаюсь до киян - без паніки. НС, який вводить держава - крок на попередження, для забезпечення порядку та громадської безпеки. провокацій, спрямованих на дестабілізацію ситуації у країні", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Воєнний стан в Україні у разі потреби буде введений миттєво

Як заявив секретар РНБО Олексій Данилов, режим надзвичайного стану змінюватиметься залежно від тих чи інших територій. Суворіший режим буде на кордонах з Росією та Білоруссю.

"Воєнний стан в Україні у разі потреби буде введений миттєво, поки такого рішення немає", - наголосив Данилов.

Він заявив, що на житті українців режим НП майже ніяк не вплине. Рішення щодо введення комендантської години прийматимуться штабами на місцях у разі потреби.

Рішення про введення НП було озвучено після того, як Росія визнала незалежність "ДНР" та "ЛНР", а російський президент Володимир Путін заявив, що РФ розглядає територію цих утворень як всю територію Донецької та Луганської областей і що "всі спірні питання мають бути вирішені між київською сьогоднішньою владою та керівництвом цих республік", хоча у Кремлі й усвідомлюють, що це зараз неможливо.

Напередодні Рада федерацій РФ дозволила використати російські збройні сили там. Офіційно, однак, про введення армії на територію ОРДЛО поки що РФ не оголошувала.

Нагадаємо, що напередодні Зеленський у відеозверненні заявив, що підписав наказ про мобілізацію резервістів, підкресливши, що загальної мобілізації країна поки не потребує.