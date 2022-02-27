НБУ врегулював роботу кредитних спілок на час воєнного стану

Національний банк України (НБУ) врегулював діяльність кредитних спілок на період дії воєнного стану.

Як повідомляє прес-служба регулятора, Нацбанк надав право кредитним спілкам не видавати:

– внески (вклади) за договорами про залучення термінового внеску (вкладу) та нараховані відсотки за цими внесками (вкладами) до закінчення строку їх дії;

- додаткові внески членам кредитної спілки у разі звернення про їх видачу.

Крім того, кредитні спілки обмежують видачу готівкових коштів у національній валюті України обсягом не більше 100 тисяч грн на добу на одного члена кредитної спілки.

Водночас кредитні спілки мають право встановлювати граничну суму видачі готівкових коштів у національній валюті України за добу на кожного члена кредитної спілки за умови дотримання обмеження у 100 тисяч грн.

Такі зміни у роботі кредитних спілок затверджено постановою Правління НБУ від 26 лютого 2022 року №24 "Про врегулювання діяльності фінансових установ".

Постанова набула чинності 26 лютого 2022 року і діє на період дії Указу президента України "Про запровадження військового стану в Україні".

Нагадаємо, 24 лютого Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану в Україні 300 голосами.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про введення воєнного стану на всій території України.