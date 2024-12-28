Второй фронт: Зеленский отреагировал на слова Фицо о вероятном прекращении поставок электроэнергии в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо по поводу вероятного прекращения импорта электроэнергии в Украину.

Об этом говорится на странице президента в Telegram.

"Похоже, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии. Только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества зимой в условиях российских ударов по нашим электространциям и распределительной сети", — заявил Зеленский.

По его словам, потребность Украины в импорте электричества возникла только из-за оккупации Россией Запорожской атомной станции и целенаправленного уничтожения российскими ракетами и "шахидами" значительной части украинской тепловой и гидрогенерации электричества.

Зеленский подчеркнул, что такие действия Фицо могут иметь негативные последствия для Словакии. Речь идет не только о моральном аспекте, но и о том, что прекращение импорта электричества лишит Словакию минимум $200 млн ежегодного дохода. Кроме этого, Зеленский считает, что сотрудничество с Украиной и ЕС более выгодно для Словакии, чем изоляция.

Он добавил, что доля Словакии в импорте электричества в Украину около 19% и правительство Украины работает с соседями в ЕС, чтобы сохранить необходимый объем поставки электричества.

"Словакия является частью единого европейского энергорынка, и Фицо должен уважать общеевропейские правила. Любые произвольные решения в Братиславе или приказы из Москвы для Фицо по электричеству не приведут к остановке импорта электричества в Украину, но точно могут привести к разрыву действующей власти Словакии с европейской сообществом", — подчеркнул Зеленский.

Угрозы Фицо

Напомним, накануне агентство Reuters писало, что Словакия рассмотрит меры против Украины, такие как прекращение резервной поставки электроэнергии после 1 января, если Киев прекратит транзит российского газа в Словакию.

По словам Фицо, альтернативные маршруты резко повысят расходы и ударят по словацким транзитным операциям, повлекшие потерю 500 миллионов евро.

"После 1 января мы оценим ситуацию и возможности взаимных мер против Украины. Если это будет неизбежно, мы остановим поставки электроэнергии, которая нужна Украине во время отключения сети. Или договоримся о другом курсе действий", — сказал Фицо.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время разговора со своим словацким коллегой Робертом Фицо подчеркнул, что соглашение между Украиной и Россией о транзите газа завершается 1 января 2025 года и не будет продлено, но Киев готов выполнять обязательства в рамках Соглашения о ассоциацию с ЕС по транзиту любого газа, кроме российского.

Стоит отметить, что Евросоюз (за исключением нескольких стран) готов к отказу от идущего транзитом через Украину российского природного газа после завершения действующего контракта в декабре нынешнего года.