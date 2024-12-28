Другий фронт: Зеленський відреагував на слова Фіцо про ймовірне припинення постачання електроенергії до України

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо щодо ймовірного припинення імпорту електроенергії в Україну.

Про це йдеться на сторінці президента в Тelegram.

"Схоже, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини. Тільки це можуть означати погрози Фіцо перекрити Україні надзвичайне постачання електрики взимку в умовах російських ударів по наших електространціях і розподільчій мережі", — заявив Зеленський.

За його словами, потреба України в імпорті електрики виникла лише через окупацію Росією Запорізької атомної станції та цілеспрямоване знищення російськими ракетами й "шахідами" значної частини української теплової та гідрогенерації електрики.

Зеленський наголосив, що такі дії Фіцо можуть мати негативні наслідки для Словаччини. Йдеться не лише про моральний аспект, а й про те, що припинення імпорту електрики позбавить Словаччину щонайменше $200 млн щорічного доходу. Окрім цього, Зеленський вважає, що співпраця з Україною та ЄС вигідніша для Словаччини, ніж ізоляція.

Він додав, що частка Словаччини в імпорті електрики в Україну близько 19 % і уряд України працює з сусідами в ЄС, щоб зберегти необхідний обсяг постачання електрики.

"Словаччина є частиною єдиного європейського енергоринку, і Фіцо повинен поважати загальноєвропейські правила. Будь-які свавільні рішення в Братиславі чи накази з Москви для Фіцо щодо електрики не призведуть до зупинки імпорту електрики в Україну, але точно можуть призвести до розриву чинної влади Словаччини з європейською спільнотою", - наголосив Зеленський.

Погрози Фіцо

Нагадаємо, напередодні агентство Reuters писало, що Словаччина розгляне заходи проти України, такі як припинення резервного постачання електроенергії після 1 січня, якщо Київ припинить транзит російського газу до Словаччини.

За словами Фіцо, альтернативні маршрути різко підвищать витрати та вдарять по словацьких транзитних операціях, спричинивши втрату 500 мільйонів євро.

"Після 1 січня ми оцінимо ситуацію і можливості взаємних заходів проти України. Якщо це буде неминуче, ми зупинимо постачання електроенергії, яка потрібна Україні під час відключень мережі. Або домовимося про інший курс дій", - сказав Фіцо.

Додамо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час розмови зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо наголосив, що угода між Україною та Росією про транзит газу завершується 1 січня 2025 року і не буде продовжена, але Київ готовий виконувати зобовʼязання у межах Угоди про асоціацію з ЄС щодо транзиту будь-якого газу, окрім російського.

Варто зазначити, що Євросоюз (за винятком кількох країн) готовий до відмови від російського природного газу, який іде транзитом через Україну, після завершення чинного контракту в грудні нинішнього року.