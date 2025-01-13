В "Газпроме" планируют массовые увольнения сотрудников: что известно

Российский газовый монополист "Газпром" готовит массовые увольнения в своем центральном офисе: численность центрального аппарата и филиала в Санкт-Петербурге могут сократить с 4100 до 2500 человек.

Об этом сообщают российские СМИ.

Сокращение сотрудников более чем в полтора раза

Отмечается, что заместитель председателя правления "Газпрома" Елена Илюхина предложила председателю правления Алексею Миллеру сократить численность сотрудников центрального аппарата и петербургского филиала компании более чем в полтора раза — с 4100 до 2500 человек.

Обращаясь к Миллеру, Илюхина объясняет, что за последние 20 лет численность персонала выросла в несколько раз, а фонд оплаты труда составляет 50 миллиардов рублей в год, и теперь требуется оптимизация "на всех уровнях управленческих и производственных процессов", которая позволит уволить средства.

Илюхина также отмечает, что "стоящие перед группой вызовы" требуют сокращения сроков подготовки решений, исключения дублирующих функций и повышения нацеленность на результат сотрудников, задействованных в реализации ключевых процессов.

Провести аудит выполняемых сотрудниками функций и представить конкретные решения предлагается до 15 февраля.

Подлинность и актуальность письма подтвердил заместитель председателя правления "Газпрома", глава департамента информационной политики Сергей Куприянов. От дальнейших комментариев он отказался.

"Газпром" впервые за 25 лет стал самой убыточной компанией РФ

В октябре 2024 года российские СМИ сообщали, что "Газпром" в 2023 году стал самой убыточной российской компанией. Убытки газового монополиста оценили в 583 миллиарда рублей.

Газовый монополист работает в минус первый год за 25 лет.

Главная причина финансовых потерь "Газпрома" — остановка поставок газа в Европу.

Россия, которая к началу войны была основным поставщиком природного газа в Европу, потеряла большинство европейских клиентов из-за стремления ЕС снизить зависимость от российского голубого топлива. В 2023 году объем поставок российского газа через Украину упал до 15 миллиардов кубометров, что составляет 8% пиковых поставок в 2018-2019 годах.

А 1 января 2025 Украина остановила транспортировку российского природного газа через собственную газотранспортную систему.