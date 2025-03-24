"Газпром" потерял свою валютную "финансовую подушку" из-за войны – Центр противодействия дезинформации

Валютные резервы "Газпрома", российского монополиста по экспорту трубопроводного газа, в 2024 году обвалились на 98,5%, сократившись с 862 миллиона долларов до 13,5 миллиона. Также на около 650 миллионов долларов уменьшились общие накопления компании.

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Отмечается, что это лишь статистика главной компании группы "Газпром", в отчете не раскрывают состояние счетов дочерних предприятий.

В ЦПД подчеркнули, что финансовые проблемы "Газпрома" в основном вызваны санкциями и сокращением поставок газа в Европу, которая раньше была его ключевым рынком. Из-за огромных военных расходов у государства больше нет возможности поддерживать компанию.

"Проблемы газового монополиста РФ — не просто внутреннее дело компании. Это индикатор нарастания кризисных явлений в российской экономике, где "Газпром" является одним из крупнейших и стратегически важных игроков", — говорится в сообщении.

Массовые увольнения в "Газпроме"

В начале года заместитель председателя правления "Газпрома" Елена Илюхина предложила председателю правления Алексею Миллеру сократить численность сотрудников центрального аппарата и петербургского филиала компании более чем в полтора раза — с 4100 до 2500 человек.

За последние 20 лет численность персонала возросла в несколько раз, а фонд оплаты труда составляет 50 миллиардов рублей в год, и теперь требуется оптимизация "на всех уровнях управленческих и производственных процессов", которая позволит уволить средства.

В октябре 2024 года российские СМИ сообщали, что "Газпром" в 2023 году стал самой убыточной российской компанией. Ущерб газовому монополисту оценили в 583 миллиарда рублей.

Напомним, ЕС предложил новый план по урегулированию газового спора между Украиной и Словакией. Брюссель рассматривает возможность использования больших подземных газовых хранилищ Украины, чтобы восстановить потоки газа в ЕС без привлечения России .

Добавим, что с 1 января 2025 Украина остановила транспортировку российского природного газа через собственную газотранспортную систему. Как подчеркнули в Еврокомиссии, остановка транзита российского газа по территории Украины не повлияла ни на энергетическую безопасность стран — членов Европейского Союза, ни на потребительские цены на голубое топливо на рынке.