Бывший совладелец "Челси" хочет получить иностранные активы "Лукойла" при поддержке семьи Трампа

Бывший совладелец футбольного клуба "Челси", американский миллиардер и финансист Тодд Боули захотел приобрести зарубежные активы российской нефтяной компании "Лукойл". Он уже заручился поддержкой правительства США и влиятельных деятелей Персидского залива, связанных с семьей главы Белого дома Дональда Трампа.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Financial Times.

Возможная сделка

Тодд Боэли сформировал консорциум, претендующий на приобретение международных активов российской нефтяной компании "Лукойл". Группа пытается конкурировать с американским инвестиционным фондом Carlyle Group, договорившимся о покупке этих активов еще в январе 2026 года.

Боули работал над потенциальной покупкой зарубежных активов "Лукойла" несколько месяцев. Он собрал консорциум, в который вошли американская госкорпорация DFC, финансирующая проекты за рубежом, брат президента ОАЭ шейх Тахнун бен Заид Аль Нахайян и катарская семья Аль-Хайят, сотрудничавшая с Белым домом и семьей Трампа в проектах в сфере недвижимости и энергетики.

Приближенные к Трампу люди

Консорциум должны возглавить International Holding Company шейха Тахнуна и эмиратская Allied Investment Partners . По предварительной структуре соглашения Боэли и DFC могут получить большинство мест в совете директоров новой компании, тогда как семья Аль-Хайят может получить меньшую долю.

Участие семьи Аль-Хайят привлекает дополнительное внимание из-за ее бизнес-связей. По данным FT, представители семьи сотрудничали с Белым домом и членами семьи Дональда Трампа, в частности, в девелоперском проекте в Албании, где участвуют Иванка Трамп и Джаред Кушнер.

Также семья связана с проектом реконструкции сирийской трубопроводной сети, к которому привлечен Том Баррак, спецпосланник США в Сирии и старый соратник Дональда Трампа.

Соглашение консорциума Боули с "Лукойлом" находится на продвинутой стадии, говорится в материале.

На прошлой неделе миллиардер продал свою долю в "Челси", купленную у Романа Абрамовича в 2022 году.

При этом соглашение о продаже зарубежного нефтяного бизнеса российской компании "Лукойл" стоимостью 20 миллиардов долларов американской частной инвестиционной группе Carlyle уже почти 10 месяцев находится в процессе утверждения правительством США, что приводит к простою нефтеперерабатывающих мощностей, даже несмотря на рост мировых цен на топливо.

Ранее агентство Reuters писало, что США тормозят продажи международных активов российского нефтяного гиганта "Лукойл", чтобы усилить давление на Россию в переговорах по миру в Украине.

Санкции США против "Лукойл"

22 октября США ввели санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "Лукойл".

Также ограничения распространяются на их дочерние предприятия. Все компании, где доля "Роснефти" или "Лукойла" составляет 50% и более, автоматически подпадают под санкции.

Кроме того, Великобритания ввела новый пакет санкций против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть".

"Лукойл" – частная нефтяная компания, входящая в число крупнейших налогоплательщиков в России.

После санкций компания "Лукойл" заявила, что планирует продать свои активы за границей.

Согласно сайту "Лукойла", компания располагает международными проектами в нескольких странах Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки, а также в Мексике.

Компания будет вынуждена продать три нефтеперерабатывающих завода и около половины из своих 5000 автозаправочных станций по всему миру. Это может привести к падению доходов и доходов "приблизительно на 30%".

Компании Gunvor Group отказалась от покупки зарубежных активов "Лукойла", после того, как Министерство финансов США назвало нефтетрейдера "марионеткой Кремля".