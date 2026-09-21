Зарубежные НПЗ "Лукойла" простаивают: сделка по продаже активов зависла в администрации Трампа

Соглашение о продаже зарубежного нефтяного бизнеса российской компании "Лукойл" стоимостью 20 миллиардов долларов американской частной инвестиционной группе Carlyle уже почти 10 месяцев находится в процессе утверждения правительством США, что приводит к простою нефтеперерабатывающих мощностей, даже несмотря на рост мировых цен на топливо.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Financial Times.

Издание напоминает, что через месяц наступит год с того момента, как американский фонд прямых инвестиций Carlyle начал переговоры о выкупе зарубежных активов российской компании "Лукойл" в 17 странах стоимостью $20 млрд. В начале 2026 года договоренность была заключена и затем получила одобрение Управления по контролю за иностранными активами США (OF). После чего застряла в президентской администрации из-за бесконечных согласований между Советом национальной безопасности, Госдепом и Минэнерго США.

Хотя OFAC регулярно продлевает лицензию на работу предприятий "Лукойла", из-за неопределенности несколько заводов, прежде всего в Европе, сократили выработку или совсем остановились. В частности, завод Petrotel в Румынии не работает после планового технического обслуживания в прошлом году. Он способен перерабатывать 100-150 тысяч баррелей в сутки.

Кроме НПЗ в Румынии европейские активы "Лукойла" включают завод в Болгарии и 45% долю в нидерландском НПЗ. Их совокупная мощность составляет около 400 тысяч баррелей в сутки.

"Эти активы - все равно сироты. Они ждут, пока правительство США примет решение о том, кто станет их следующим владельцем. А пока они просто простаивают и становятся непригодными, потому что в них не вкладываются средства", - отмечает собеседник Financial Times.

В Европе у "Лукойла" не загружены "значительные мощности, которые могли бы обеспечить поступление на рынок дополнительных объемов нефтепродуктов и ослабить давление на цены на топливо", подтвердил Carlyle.

Однако перспективы завершения соглашения с активами "Лукойла" остаются неопределенными.

"Процесс остановился и никуда не двигается. Дело просто где-то лежит, мерзнет, в ожидании непонятно чего", - прокомментировал одобрение соглашения собеседник издания.

В январе сообщалось, что российская нефтяная компания "Лукойл" заключила соглашение о продаже своих зарубежных активов американскому инвестиционному фонду Carlyle.

Среди возможных покупателей также называли нефтяных гигантов Exxon Mobil и Chevron, международный холдинг Абу-Даби International Holding Company, а также австрийского инвестора Бернда Бергмайра.

Ранее агентство Reuters пишет, что США тормозят продажи международных активов российского нефтяного гиганта "Лукойл", чтобы усилить давление на Россию в переговорах по миру в Украине.

Санкции США против "Лукойл"

22 октября США ввели санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "Лукойл".

Также ограничения распространяются на их дочерние предприятия. Все компании, где доля "Роснефти" или "Лукойла" составляет 50% и более, автоматически подпадают под санкции.

Кроме того, Великобритания ввела новый пакет санкций против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть".

"Лукойл" – частная нефтяная компания, входящая в число крупнейших налогоплательщиков в России.

После санкций компания "Лукойл" заявила, что планирует продать свои активы за границей.

Согласно сайту "Лукойла", компания располагает международными проектами в нескольких странах Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки, а также в Мексике.

Компания будет вынуждена продать три нефтеперерабатывающих завода и около половины из своих 5000 автозаправочных станций по всему миру. Это может привести к падению доходов и доходов "приблизительно на 30%".

Компании Gunvor Group отказалась от покупки зарубежных активов "Лукойла", после того, как Министерство финансов США назвало нефтетрейдера "марионеткой Кремля".