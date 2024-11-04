"Укрнафта" запустила самую глубокую за восемь лет скважину: дебит составил 65 тонн нефти в сутки

"Укрнафта" пробурила и запустила в работу самую глубокую за последние восемь лет скважину. Фактическая глубина объекта – 4520 метров. По состоянию на 3 ноября дебит нефти составлял 65 тонн в сутки, газа – 21,5 тыс кубометров в сутки.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрнафты".

Отмечается, что после перфорации горизонта в интервале 4481,5 – 4472,5 метров получили фонтанирующий приток нефти и газа.

"Благодарю партнеров ООО "Энергофинанс" за работу, управление геологии и разработки месторождений Научно-исследовательского и проектного института и департамента бурения ПАО "Укрнафта" — за сопровождение и отличный результат", — прокомментировал событие директор "Укрнафты" Сергей Корецкий.

Что известно о скважине

В пресс-службе "Укрнафты" сообщают, что скважина была запланирована как разведывательная, цель – раскрыть залежи визейских отложений.

Строительство произошло с опережением графика, невзирая на значительную глубину, сложные геологические условия и вызовы военного времени.

Работы выполнил "под ключ" внешний подрядчик – победитель торгов на государственной площадке Prozorro ООО "Энергофинанс". Это первая из двух скважин на данном месторождении, бурящая этот подрядчик.

"Укрнафта" за три года пробурит 160 скважин

Государственный Укргазбанк и "Укрнафта" заключили генеральный кредитный договор на общую сумму 4 млрд грн для реализации компанией инвестиционной программы. Кредитные средства компания планирует направить на наращивание добычи нефти и газа и внедрение проектов когенерации.

"Укрнафта" планирует пробурить 160 скважин в течение трех лет. Компания будет проводить буровые работы с использованием новых технологий и внедрением оборудования ведущих мировых компаний.

В 2023 году "Укрнафта" запустила в работу 8 новых нефтяных скважин на западных и восточных территориях Украины, обеспечивающих общий суточный дебит 238 тонн нефти.

В 2023 году "Укрнафта" добыла 1,4099 млн тонн нефти с конденсатом и 1,0974 миллиарда кубометров газа. Эти цифры превышают показатели 2022 года на 3% и 6% соответственно.