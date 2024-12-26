"Укрнафта" пробурила новую высокодебитную скважину (ФОТО)

ПАО "Укрнафта" пробурило на востоке Украины новую скважину с суточным дебитом 66 тонн в нефтяном эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что буровая скважина запланирована как разведывательная, а работы проводили собственным буровым станком.

"Дебит новой скважины составляет по состоянию на сегодняшний день 68 тыс кубометров газа и 8 тонн конденсата в сутки. Это 66 тонн в сутки в нефтяном эквиваленте, — отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

Как сообщается, глубина объекта составляет 3017 метров, добывающие запасы газа – 244 млн кубометров, конденсата – 35 тысяч тонн.

Про "Укрнафту"

ПАО "Укрнафта" — крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Основная деятельность компании: — разведка, добыча и реализация нефти и газа — подготовка нефти и газа — предоставление нефтепромышленных сервисных услуг — управление сетью АЗК. Акционеры ПАО "Укрнафта": Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и Министерство обороны Украины. Компания владеет 92 специальными разрешениями на промышленную разработку месторождений. На балансе предприятия находятся 1832 нефтяных и 154 газовых добывающих скважин.

"Укрнафта" также является оператором национальной сети АЗС. В марте 2024 года компания вступила в управление активами Glusco и в общей сложности оперирует 545 АЗК — 460 собственных и 85 в управлении.

Напомним, в первом полугодии 2024 года "Укрнафта" провела ряд капитальных ремонтов скважин и получила почти 5,3 тысяч тонн дополнительной добычи нефти.

В 2023 году "Укрнафта" запустила в работу 8 новых нефтяных скважин на западных и восточных территориях Украины, обеспечивающих общий суточный дебит в 238 тонн нефти.

В 2023 году " Укрнафта" добыла 1,4099 миллиона тонн нефти с конденсатом и 1,0974 миллиарда кубометров газа. Эти цифры превышают показатели 2022 года на 3% и 6% соответственно.

А в 2025 году "Укрнафта" планирует пробурить около 30 новых скважин.