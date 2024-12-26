"Укрнафта" пробурила нову високодебітну свердловину (ФОТО)

ПАТ "Укрнафта" пробурила на сході України нову свердловину з добовим дебітом 66 тонн у нафтовому еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що свердловина запланована як розвідувальна, а роботи проводили власним буровим верстатом.

"Дебіт нової свердловини складає станом на зараз 68 тис кубометрів газу та 8 тонн конденсату на добу. Це 66 тонн на добу у нафтовому еквіваленті, - зазначив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

Як повідомляється, глибина об'єкту становить 3017 метрів, видобувні запаси газу - 244 млн кубометрів, конденсату - 35 тисяч тонн.

Про "Укрнафту"

ПАТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України.Основна діяльність компанії:- розвідка, видобуток та реалізація нафти і газу- підготовка нафти і газу- надання нафтопромислових сервісних послуг- управління мережею АЗК. Акціонери ПАТ "Укрнафта": Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" і Міністерство оборони України. Компанія володіє 92 спеціальними дозволами на промислову розробку родовищ.На балансі підприємства перебувають 1832 нафтові та 154 газових видобувних свердловин.

"Укрнафта" також є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК — 460 власних і 85 в управлінні.

Нагадаємо, у першому півріччі 2024 року"Укрнафта" провела низку капітальних ремонтів свердловин та отримала майже 5,3 тисячі тонн додаткового видобутку нафти.

У 2023 році "Укрнафта" запустила в роботу 8 нових нафтових свердловин на західних та східних територіях України, які забезпечують загальний добовий дебіт у 238 тонн нафти.

У 2023 році "Укрнафта" видобула 1,4099 мільйона тонн нафти з конденсатом та 1,0974 мільярда кубометрів газу. Ці цифри перевищують показники 2022 року на 3% і 6% відповідно.

А у 2025 році "Укрнафта" планує пробурити близько 30 нових свердловин.