"Укрнафта" збільшила видобуток нафти та газу за допомогою гідророзриву пласта

“Укрнафта” активно залучає сторонніх підрядників для інтенсифікації видобутку: дебіт на оброблених свердловинах зріс в 4,2 рази, а додатковий видобуток склав майже 13 тис. тонн нафти та понад 6 млн кубометрів газу, повідомляє пресслужба компанії.

Яка технологія сприяє додатковому видобутку нафти і газу

У значній кількості свердловин видобувного фонду компанії спостерігається зменшення проникності привибійної зони пластів, що призводить до падіння видобутку, зазначають в компанії.

Одним із найефективніших методів інтенсифікації є гідророзрив пласта (ГРП).

Після застосування технології зростає проникність пластів, що сприяє підвищенню продуктивності свердловин. Як результат, забезпечується додатковий видобуток нафти та газу.

Частину операцій роблять залучені партнери. Так, із 35 запланованих свердловино-операцій з ГРП зовнішнім підрядником проведено 33 ГРП на сході та заході України. Більше 20 свердловин уже працюють.

Загалом сукупний дебіт зріс в 4,2 рази, з 71,8 до 303,7 тонн на добу, що принесло додатковий видобуток у розмірі більше 12,7 тонн нафти та понад 6,4 млн кубометрів газу, підсумовують в компанії.

Повідомляється, що з огляду на успішні результати, програма буде продовжена. У першому півріччі 2025 року заплановано проведення 30 додаткових ГРП за участю зовнішнього підрядника.

Про "Укрнафту"

ПАТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України.

Основна діяльність компанії: розвідка, видобуток та реалізація нафти і газу- підготовка нафти і газу- надання нафтопромислових сервісних послуг- управління мережею АЗК. Акціонери ПАТ "Укрнафта": Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" і Міністерство оборони України.

Компанія володіє 92 спеціальними дозволами на промислову розробку родовищ.На балансі підприємства перебувають 1832 нафтові та 154 газових видобувних свердловин.

"Укрнафта" також є оператором національної мережі АЗС.

Додамо, у 2025 році "Укрнафта" планує пробурити близько 30 нових свердловин.