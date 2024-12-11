"Укрнафта" увеличила добычу нефти и газа с помощью гидроразрыва пласта

"Укрнафта" активно привлекает сторонних подрядчиков для интенсификации добычи: дебит на обработанных скважинах вырос в 4,2 раза, а дополнительная добыча составила почти 13 тыс. тонн нефти и более 6 млн кубометров газа, сообщает пресс-служба компании.

Какая технология способствует дополнительной добыче нефти и газа

В значительном количестве скважин добывающего фонда компании наблюдается уменьшение проницаемости призабойной зоны пластов, что приводит к падению добычи, отмечают в компании.

Одним из наиболее эффективных методов интенсификации является гидроразрыв пласта (ГРП).

После применения технологии возрастает проницаемость пластов, что способствует повышению производительности скважин. В результате обеспечивается дополнительная добыча нефти и газа.

Часть сделок делают привлеченные партнеры. Так, из 35 запланированных скважино-операций с ГРП внешним подрядчиком проведено 33 ГРП на востоке и западе Украины. Более 20 скважин уже работают.

В общей сложности совокупный дебит вырос в 4,2 раза, с 71,8 до 303,7 тонн в сутки, что принесло дополнительную добычу в размере более 12,7 тонн нефти и более 6,4 млн кубометров газа, заключают в компании.

Сообщается, что, учитывая успешные результаты, программа будет продолжена. В первом полугодии 2025 запланировано проведение 30 дополнительных ГРП с участием внешнего подрядчика.

О компании

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины.

Основная деятельность компании: разведка, добыча и реализация нефти и газа; подготовка нефти и газа; предоставление нефтепромышленных сервисных услуг; управление сетью АЗК.

Компания владеет 92 специальными разрешениями на промышленную разработку месторождений. На балансе предприятия находятся 1832 нефтяных и 154 газовых добывающих скважин.

"Укрнафта" также является оператором национальной сети АЗС.

Добавим, что в 2025 году "Укрнафта" планирует пробурить около 30 новых скважин.