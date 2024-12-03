"Укрнафта" получила 2,6 тыс. тонн дополнительной добычи нефти благодаря новой технологии

ПАО "Укрнафта" запустила пилотный проект потоковоотклоняющего метода повышения нефтеотдачи на двух нагнетательных скважинах, благодаря чему получила 2,6 тыс. тонн дополнительной добычи нефти и конденсата,

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что в настоящее время 24 месторождения "Укрнафты" эксплуатируются с поддержанием пластового давления. Применение потоковоотклоняющих методов позволяет повысить добычу нефти.

Сообщается, что результатом пилотного проекта стал прирост дебита нефти от 18% до 21% из реагирующих скважин. В "Укрнафте" отметили, что дополнительная добыча составит 2140 тонн нефти за 232 дня в первом объекте и 502 тонны нефти за 106 суток во втором.

"До конца года запланировано еще 2 скважино-операции. В следующем — планируется провести их еще 28, — отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

Напомним, в начале ноября 2024 года " Укрнафта" пробурила и запустила в работу глубокую за последние 8 лет скважину. Фактическая глубина объекта составляет 4520 метров. По состоянию на 14 ноября дебит нефти составлял около 90 тонн в сутки, газа – 30 тыс. кубометров в сутки.

Про "Укрнафту"

ПАО "Укрнафта" — крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Основная деятельность компании: — разведка, добыча и реализация нефти и газа — подготовка нефти и газа — предоставление нефтепромышленных сервисных услуг — управление сетью АЗК. Акционеры ПАО "Укрнафта": Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и Министерство обороны Украины. Компания владеет 92 специальными разрешениями на промышленную разработку месторождений. На балансе предприятия находятся 1832 нефтяных и 154 газовых добывающих скважин.

"Укрнафта" также является оператором национальной сети АЗС. В марте 2024 года компания вступила в управление активами Glusco и в общей сложности оперирует 545 АЗК — 460 собственных и 85 в управлении.

Напомним, в первом полугодии 2024 года "Укрнафта" провела ряд капитальных ремонтов скважин и получила почти 5,3 тысяч тонн дополнительной добычи нефти.

В 2023 году "Укрнафта" запустила в работу 8 новых нефтяных скважин на западных и восточных территориях Украины, обеспечивающих общий суточный дебит в 238 тонн нефти.

В 2023 году " Укрнафта" добыла 1,4099 миллиона тонн нефти с конденсатом и 1,0974 миллиарда кубометров газа. Эти цифры превышают показатели 2022 года на 3% и 6% соответственно.

А в 2025 году "Укрнафта" планирует пробурить около 30 новых скважин.