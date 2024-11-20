Румыны планируют начать сейсморазведочные 3D-работы в Украине – СМИ

Румынская компания Prospectiuni может в ближайшее время приступить к сейсморазведывательным 3D-работам в Украине.

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Об этом сообщает ExPro, ссылаясь на собственные источники на нефтегазовом рынке.

Отмечается, что Prospectiuni вела переговоры с СП "Полтавская газонефтяная компания" о проведении сейсмических 3D-исследований на месторождениях ПГНК в Полтавской области. Однако работы пока не начались.

Кроме того, румыны ведут переговоры с государственной компанией "Укргаздобыча".

"Вероятно, румынская компания может провести 3D сейсмические исследования для госкомпании даже раньше, чем для ПГНК", – пишет издание.

Что известно о Prospectiuni

Prospectiuni является ведущим поставщиком геологической и геофизической разведки в Румынии. Компания имеет опыт реализации проектов в Румынии, Португалии, Болгарии, Молдове, Хорватии, Албании и других странах.

Prospectiuni была создана в 1950 году. из научно-исследовательского и геологоразведочного отдела Геологического комитета, преобразованного в Лабораторно-геологическую компанию.

Генеральным директором компании является Николае Петришор. За 9 месяцев 2024 года оборот компании составил 187,3 млн. леев ($39,7 млн.), а чистая прибыль – 25,3 млн. леев ($5,4 млн.). На середину года Овидиу Тендер владел 56% компании, а SIF Muntenia – 12% Prospectiuni.

Заметим, что объемы валовой добычи природного газа в Украине в октябре 2024 года выросли на 2,3% по сравнению с прошлым годом – до 1,663 млрд куб. м. Это самое высокое месячное значение добычи с начала полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, компании Группы "Нафтогаз", а именно АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта", в январе-сентябре 2024 года добыли более 11 млрд кубометров газа, что на 0,7 млрд кубометров больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.