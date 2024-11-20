Румуни планують розпочати сейсморозвідувальні 3D-роботи в Україні - ЗМІ

Румунська компанія Prospectiuni може найближчим часом розпочати 3D сейсморозвідувальні роботи в Україні.

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Про це повідомляє ExPro, посилаючись на власні джерела на нафтогазовому ринку.

Зазначається, що Prospectiuni вела перемовини з СП "Полтавська газонафтова компанія" щодо проведення 3D сейсмічних досліджень на родовищах ПГНК у Полтавській області. Однак роботи наразі не розпочалися.

Крім того, румуни ведуть перемовини з державною компанією "Укргазвидобування".

"Ймовірно, румунська компанія може провести 3D сейсмічні дослідження для держкомпанії навіть раніше, ніж для ПГНК", - пише видання.

Що відомо про Prospectiuni

Prospectiuni є провідним постачальником геологічної та геофізичної розвідки в Румунії. Компанія має досвід реалізації проєктів у Румунії, Португалії, Болгарії, Молдові, Хорватії, Албанії та інших країнах.

Prospectiuni була створена у 1950 році. з науково-дослідного та геологорозвідувального відділу Геологічного комітету, який було перетворено у Лабораторно-геологічну компанію.

Генеральним директором компанії є Ніколає Петрішор. За 9 місяців 2024 року оборот компанії склав 187,3 млн леїв ($39,7 млн), а чистий прибуток – 25,3 млн леїв ($5,4 млн). Станом на середину року Овідіу Тендер володів 56% компанії, а SIF Muntenia – 12% Prospectiuni.

Зауважимо, що обсяги валового видобутку природного газу в Україні у жовтні 2024 року зросли на 2,3% у порівнянні з минулим роком – до 1,663 млрд куб м. Це найвище місячне значення видобутку з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, компанії Групи "Нафтогаз", а саме АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта", у січні - вересні 2024 року видобули понад 11 млрд кубометрів газу, що на 0,7 млрд кубометрів більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.