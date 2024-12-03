"Укрнафта" отримала 2,6 тис тонн додаткового видобутку нафти завдяки новій технології

ПАТ "Укрнафта" запустила пілотний проєкт потоковідхилюючого методу підвищення нафтовіддачі на двох нагнітальних свердловинах, завдяки чому отримала 2,6 тис тонн додаткового видобутку нафти і конденсату,

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Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що наразі 24 родовища "Укрнафти" експлуатуються з підтриманням пластового тиску. Застосування потоковідхилюючих методів дає змогу підвищити видобуток нафти.

Повідомляється, що результатом пілотного проєкту став приріст дебіту нафти від 18 до 21% з реагуючих свердловин. В "Укрнафті" зауважили, що додатковий видобуток становитиме 2140 тонн нафти за 232 доби в першому об'єкті та 502 тонни нафти за 106 діб у другому.

"До кінця року заплановано ще 2 свердловино-операції. Наступного - планується провести їх ще 28, - зазначив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

Нагадаємо, на початку листопада 2024 року "Укрнафта" пробурила і запустила в роботу найглибшу за останні 8 років свердловину. Фактична глибина об'єкту становить 4520 метрів. Станом на 14 листопада дебіт нафти складав близько 90 тонн на добу, газу – 30 тис кубометрів на добу.

Про "Укрнафту"

ПАТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України.Основна діяльність компанії:- розвідка, видобуток та реалізація нафти і газу- підготовка нафти і газу- надання нафтопромислових сервісних послуг- управління мережею АЗК. Акціонери ПАТ "Укрнафта": Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" і Міністерство оборони України. Компанія володіє 92 спеціальними дозволами на промислову розробку родовищ.На балансі підприємства перебувають 1832 нафтові та 154 газових видобувних свердловин.

"Укрнафта" також є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК — 460 власних і 85 в управлінні.

Нагадаємо, у першому півріччі 2024 року"Укрнафта" провела низку капітальних ремонтів свердловин та отримала майже 5,3 тисячі тонн додаткового видобутку нафти.

У 2023 році "Укрнафта" запустила в роботу 8 нових нафтових свердловин на західних та східних територіях України, які забезпечують загальний добовий дебіт у 238 тонн нафти.

У 2023 році "Укрнафта" видобула 1,4099 мільйона тонн нафти з конденсатом та 1,0974 мільярда кубометрів газу. Ці цифри перевищують показники 2022 року на 3% і 6% відповідно.

А у 2025 році "Укрнафта" планує пробурити близько 30 нових свердловин.