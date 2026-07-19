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Популярная сеть товаров для дома закрывает магазин в Сумах

Популярная сеть товаров для дома закрывает магазин в Сумах
Популярная сеть товаров для дома закрывает магазин в Сумах

Международная сеть товаров для дома JYSK временно закрывает магазин в Сумах из-за текущей ситуации безопасности. Торговая точка приостановит работу с 24 июля.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Country Director JYSK в Украине Евгения Иваницы в LinkedIn.

По словам Иваницы, решение о закрытии магазина временное и связано с безопасностью работников, клиентов и их семей.

"Безопасность наших коллег, клиентов и их семей всегда будет на первом месте. Бизнес может подождать - люди - нет", - написал он.

Руководитель JYSK в Украине также отметил, что компания рассчитывает возобновить работу магазина в Сумах, когда ситуация улучшится.

В настоящее время в Украине работает 116 магазинов JYSK в 40 городах, а также интернет-магазин сети. В штате ритейлера в Украине – почти 1000 сотрудников.

По данным YouControl, выручка ООО "Юск Украина" в январе-сентябре 2025 года выросла на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 5,3 млрд грн. Чистая прибыль компании увеличилась на 22% и составила 959 млн грн.

JYSK входит в семейную Lars Larsen Group, которая имеет более 3,5 тыс. магазинов в 50 странах. В 2024/2025 финансовом году выручка JYSK составила 6,2 млрд евро.

Заметим, в начале войны JYSK потерял 10 магазинов, но компания открыла 25 новых.

Автор:
Татьяна Гойденко