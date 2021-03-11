"Новая почта" анонсировала повышение тарифов на доставку и упаковку с 20 марта

В крупном почтовом операторе Украины "Новая почта" с 20 марта 2021 года начнут действовать обновленные тарифы на услуги доставки и упаковки отправлений.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Указано, что тариф на базовые услуги доставки повышается на 5 грн, а тариф на упаковку повышается на 1−6 грн.

В то же время отменяется дополнительная плата за ручную обработку при отправке посылок размером от 70 см по одной из сторон отправления при условии упаковки, согласно правилам упаковки "Новой почты".

"Теперь такие посылки будут доставляться по базовому тарифу, главное — чтобы они были упакованы в коробку, гофрокартон или на плоскую основу", — говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что основатели "Новой почты" купили сервис курьерской доставки iPost.

Также отмечалось, что конкурент "Новой почты" — компания "Укрпочта" стала партнером онлайн-площадки OLX, и в марте будет доставлять отправления с этой платформы бесплатно.

Кроме того, стало известно, что "Укрпочта" хочет построить 6-7 новых сортировочных центров с роботами.