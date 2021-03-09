"Укрпочта" начала принимать е-паспорта в "Дії" для получения посылок и переводов

"Укрпочта" начала принимать электронные документы в приложении "Дія" для получения посылок с наложенным платежом от 5 тысяч грн и почтовых переводов.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Ранее для этого требовалось идти в отделение с заранее сделанными копиями бумажных документов. Теперь же, по словам чиновника, достаточно предоставить номер штрихкода ID-карты или загранпаспорта в приложении и подтвердить передачу электронных-копий из "Дії", которые оператор "Укрпочты" просканирует за считанные секунды.

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"Так и должно работать современное цифровое государство — на людей и для людей. И вместе с Минцифры мы дальше работаем над реализацией важных цифровых инициатив как на почте, так и в других отраслях транспорта", — подчеркнул министр.

Напомним также, что с начала марта украинцы могут записаться на бесплатную вакцинацию от коронавирусной инфекции посредством мобильного приложения "Дія".

В свою очередь, отметим, что "Укрпочта" с начала марта начала доставлять заказы с онлайн-площадки OLX.