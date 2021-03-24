"Бороться с серыми схемами". Лимит на посылки из-за границы снова повысят до 150 евро

Верховная Рада нацелена снова повысить лимит на безналоговые посылки из-за границы до 150 евро. Народные депутаты продираются через правки к очередном этапу земельной реформы, пытаются разобраться с новым карантином, но и по вопросу посылок настроены решительно.

Тем более, как показала практика, ограничение работает плохо, требует от таможенников массу времени и сил, а получатели посылок и продавцы давно нашли способы решить проблему.

Корреспондент Delo.ua Илья Требор объясняет, почему действующие сегодня правила оказались неэффективными и решит ли проблему "серых" посылок увеличение лимита.

Скачущие лимиты и закон о трех посылках

Активные действия вокруг граничной стоимости международных посылок начались в 2016 году, когда Ассоциация предприятий информационных технологий Украины (АПИТУ) предложила Министерству финансов законопроект о снижении лимита со 150 до 22 евро. Проголосуй тогда парламент за эту норму, украинцам пришлось бы растаможивать посылки дороже этой суммы и дополнительно платить 20% НДС. Ужесточение условий импорта крупнейшие поставщики электроники аргументировали тем, что "из-за теневого импорта госбюджет ежегодно недополучал 3,6 млрд грн налогов".

Резкое снижение лимитов поддержал Роман Насиров, занимавший в тот момент пост главы Государственной фискальной службы. Но, например, глава интернет-магазина "Розетка" Владислав Чечеткин обвинил представителей АПИТУ во вранье — по его словам, первоначальная цель была не укрепить госбюджет за счет дополнительных поступлений, а зарегулировать конкуренцию. Рядовые украинцы ожидаемо восприняли инициативу отрицательно, подав несколько петиций о повышении лимита до 220 и даже 500 евро. В итоге ассоциация отозвала свой законопроект.

Но уже в 2017 году к вопросу вернулись и правила изменили. Беспошлинный лимит, правда, трогать не стали. Ограничили количество посылок — Верховная Рада приняла закон, по которому украинцы без налога могли получать только 3 посылки в месяц. Стоимость товаров в каждой из них не должна была превышать 150 евро. Сразу после подписания закон подвергся критике представителей рынка. Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский отмечал, что решение парламента снизит объем импортных "мелких пакетов", создаст проблемы с администрированием "четвертой посылки" и просто увеличит время ожидания, а также тарифы для конечного потребителя.

Поэтому еще до того, как закон вступил в силу, его поменяли. Народные депутаты ограничение на количество посылок убрали, но вместо этого снизили лимит со 150 до 100 евро — начиная с этой отметки украинцы должны были заплатить те самые 20% НДС на сумму, превышающую граничную отметку, и еще 10% ввозного налога. В ГФС решение назвали компромиссом, а правила эти действуют и сегодня.

Так, если стоимость посылки с Amazon или eBay не превышает 100 евро, то ничего дополнительно платить не придется. Если же товар стоит, например, 130 евро, то на 30 евро начисляется ввозной налог (3 евро) и НДС (6 евро). Конечная цена для получателя составит 139 евро.

"Дорогой" налог и рост "серых" схем

Хотя со временем оказалось, что это решение также не очень эффективно. О его проблеме рассказывает, например, член политсовета партии "Демократична Сокира" Тарас Котов, который сам столкнулся с проблемой заказа посылок из-за границы. Ему не просто ошибочно насчитали налог за растаможку, но еще и затянули получение посылок не несколько недель.

Котов рассказывает, что последний раз заказал четыре посылки, цена которых была даже ниже $100 (с учетом того, что $1 — это 0,84 евро). Однако Государственная таможенная служба все равно насчитала налогов на $4, и это остановило процесс получения посылок на две с половиной недели.

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"Этими четырьмя баксами занимался отдельный работник таможни. Рыл цену моих посылок и оценивал задекларированную стоимость относительно того, что нашел в интернете. Он предложил логистической компании или взять с меня $4, или героически доказать ценообразование посылок. И заниматься этим доказанием еще две недели. Я заплатил — мне хватило двух с половиной недель страданий и еще две — это уже перебор. И все это время логистическая компания и ее таможенный брокер тратили время на администрирование взаимодействий с таможней для четырех долларов. Очевидно, время сотрудников компании и время сотрудника таможни дороже", — объясняет он.

Авторы нового законопроекта, который предлагает вернуть лимит на уровень 150 евро, последнее снижение, в основном, ругают. И, в первую очередь, приводят международные примеры: на обслуживание оформления посылок стоимостью от $20 до $80 федеральное правительство Канады тратит больше $160 млн долларов, чтобы собрать только $40 млн долларов сборов.

Вторым аргументом звучит тот факт, что уменьшение беспошлинного лимита до 100 евро привело к стремительному сокращению импортных отправлений в Украину, уменьшению доходов международных почтовых и международных экспресс-перевозчиков, а также активизации "серых" схем ввоза товаров через границу.

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"Кроме того, сокращение беспошлинного лимита привело к росту продолжительности процесса обработки международных почтовых отправлений. Например, только в одно из четырех мест международного почтового обмена "Укрпочты" в Киеве ежедневно в среднем поступает 50 тысяч международных отправлений. Замедление процесса обработки импорта требует увеличения как площади помещений для хранения таких отправлений, так и численности персонала для ручной обработки отправлений", — говорится в документе.

Но специалист аналитического центра CASE-Ukraine, стратегический партнер Украинского совета бизнеса Андрей Саварец не согласен, что сокращение лимита до 100 евро каким-то образом повлияло на количество импортных отправлений. По его данным, их число увеличилось с 4 млн в 2014 году до более 60 млн в 2020-м.

"Да и "серым" схемам лимиты никак не мешают. При схемном ввозе (например, дроблении партий) товары декларируются не своим наименованием с занижением стоимости. А увеличение лимита до 150 евро, равно как и до 200, повлияет только на сегмент "реальных" посылок. Беспошлинно смогут пересылаться, например, смартфоны низшего ценового сегмента. Но на схемный ввоз смартфонов увеличение лимита не повлияет — конкурируют схемщики не с гражданами, а с реальными импортерами, которые платят налоги. Уменьшить же долю "серых" схем поможет только внедрение электронных реестров и определение четких критериев для получения статуса почтового оператора", — говорит он.

Реестры против "ручного режима"

Внедрить электронные реестры должен второй законопроект, который рассматривается вместе с нормой об увеличении лимитов — оба уже приняты во втором чтении. Одним из ключевых новшеств параллельной инициативы является внедрение электронного декларирования международных почтовых и экспресс-отправлений с помощью подачи операторами почтовой связи и экспресс-перевозчиками соответствующих реестров (временных и дополнительных). По задумке, это поможет уйти от "ручного режима" при таможенном контроле и оформление посылок.

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"Изменения поспособствуют ускорению таможенных формальностей и повысят эффективность таможенного контроля, в том числе из-за возможности предварительного анализа электронной информации. Автоматизация процесса таможенного контроля и таможенного оформления отправлений, а также анализ информации, которая будет получена с электронных реестров международных почтовых и экспресс-отправлений, в том числе по идентификации отправителей и получателей, позволит комплексно решить проблему эффективного администрирования таможенных платежей", — говорится в пояснительной записке.

Член Ассоциации юристов Украины Ирина Кепич отмечает — возможность электронного декларирования позволит гражданину не выходя из дома подать декларацию, уменьшить влияние субъективного фактора и соответственно коррупционной составляющей в работе таможенных органов. С другой стороны, декларирование позволит государству вести статистические данные по ввозу товара на таможенную территорию Украины.

"Но помимо возможности украинцами самим декларировать международные посылки, законопроект предусматривает возможность применения электронных реестров международных почтовых и экспресс-отправлений операторами почтовой связи и экспресс-перевозчиками. Применение реестров для декларирования операторами почтовой связи и экспресс-перевозчиками товаров, суммарная фактурная стоимость которых превышает 150 евро, но не превышает 10 тысяч евро, раскритиковали и таможня в своем экспертном заключении к проекту закона, и ряд народных депутатов", — добавляет Кепич.

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Юрист объясняет, что "оппоненты реестров" считают, что применение в реестрах недетализированного описания товаров или возможность не указывать код по украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности может привести к уклонению налогообложения в полном объеме. Например, общее описание товара без детализации (наушники, телефон, зарядное устройство) и указание стоимости в реестрах может вызвать нарушение прав интеллектуальной собственности или уклонение от налогообложения.

"С одной стороны, авторы законопроекта хотят обеспечить возможность каждому украинцу получать товары из-за границы и минимизировать бюрократические процедуры растаможки. С другой — таким механизмом может пользоваться малый и средний бизнес, ведь упрощенная процедура может применяться к товарам до 10 тысяч евро. Фактически такая упрощенная процедура может спровоцировать облегчение бесконтрольного ввоза товаров известных брендов и последующую их продажу на территории Украины. При недобросовестном использовании этого механизма, торговые сети будут неконкурентоспособны прежде всего, с малым бизнесом, который будет использовать механизм упрощенной растаможки", — резюмирует Кепич.

Помогут ли реестры со скоростью и точностью обработки налоговых платежей, а повышение лимита с увеличением количества посылок можно будет узнать только когда закон заработает, а госорганы соберут статистику. Но уже сейчас очевидно, что услуга популярна среди украинцев и работать в этом направлении смысл есть. Так, IT-предпринимательница из Одессы Екатерина Фролова рассказывает, что раз в пару месяцев она заказывает на Amazon, Target, 6pm и dickblick одежду, мелкую электронику и мелкие товары для хобби. Те же позиции в Украине ей покупать невыгодно. Она приводит пример ботинок бренда Timberland, которые на "черную пятницу" можно купить в интернете за $80 (2200грн), а стоимость такой же модели в Украине — около 5тысяч грн.

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При этом рассказывает она и о работающих сегодня возможностях обойти налоговые выплаты, которые предоставляют почтовые операторы. Например, по ее словам, у некоторых служб доставки есть возможность добавить дополнительного получателя. То есть посылка будет разделена, хоть и отправят ее в один день.

"То есть, если на твое имя на склад в США приходит несколько посылок суммарной стоимостью больше таможенного лимита, в личном кабинете отображается предупреждение и эти посылки будут отправлены в разные дни. Но услуги разделения одной посылки нет. Зато она есть других служб. За дополнительную плату сотрудники склада вскроют посылку и разделят ее на несколько отправлений (если, конечно, это возможно — один товар на запчасти разбирать никто не будет). Все разделенные посылки всегда отправляют в разные дни. По таможенным правилам, посылки на одного получателя, которые пришли в одной депеше (грубо говоря в одном мешке), считаются одним отправлением, а значит их стоимость будет суммироваться", — рассказала Фролова.

Илья Требор, специально для Delo.ua