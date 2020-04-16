Надежная доставка товаров для вашего бизнеса: как отслеживать посылки с Укрпочты

Услугами национального сервиса Укрпочта пользуются многие жители Украины. Его популярность обеспечивает стоимость доставки посылок (цена значительно ниже, если сравнивать с разными логистическими компаниями). Услуги Укрпочты востребованы не только у обычных граждан, но и среди предпринимателей. Удобный сервис способен стать надежным партнером на этапе построения бизнеса. С его помощью можно получать отправления как от отечественных, так и от зарубежных поставщиков.

Важное преимущество, обеспечивающее дополнительное удобство, заключается в возможности контролировать перемещение грузов. Многие клиенты национального сервиса убедились, что Укрпочта отследить посылку дает возможность в несколько кликов. Для этого необходимо знать идентификатор посылки, состоящий из 13 цифр.

Что нужно для отслеживания посылки и как это сделать

Предоставить идентификатор посылки (трек-номер) обязан ее отправитель. С помощью этого номера вы сможете в любой момент узнать местонахождение партии товара. Где получить необходимую информацию? Для этого удобно пользоваться сайтом Zeroparcels.

На его главной странице есть специальное поле, в которое необходимо ввести индивидуальный почтовый код. После этого нужно нажать кнопку "Отследить". Система автоматически выдаст всю имеющуюся информацию о перемещении посылки на момент получения запроса.

Иногда бывают случаи, когда отследить посылку, используя трек-номер, не получается. Причины этого могут быть следующими:

использовался бюджетный вариант доставки без присвоения индивидуального номера;

товар не отправлен поставщиком;

ошибка (опечатка) в номере трек-кода;

код является некорректным для используемого почтового сервиса.

Видимые этапы перемещения

В процессе отслеживания отправления получатель может видеть его перемещение на определенных этапах:

в отделении страны отправителя (посылка вносится в базу, ей присваивается статус транзитного груза);

на таможне (во время проверки при пересечении границы);

на сортировочном центре Укрпочты (здесь ведется подготовка всех отправок к последующей логистике в рамках страны);

в отделении Укрпочты (это конечный пункт доставки, где посылка ожидает получателя, который уведомляется о ее прибытии с помощью сообщения на мобильный телефон).

В момент получения отправления желательно сразу проверить его содержимое для выявления брака или несоответствия.