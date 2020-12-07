"Новая почта" создала хаб для международных отправлений во Львове

Экспресс-перевозчик "Новая почта Глобал" в связи со значительным ростом объемов доставки создал дополнительный хаб для международных отправлений во Львове, запустив чартерные рейсы во львовский аэропорт и открыв вторую центральную сортировочную станцию. Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что первый такой чартер из США прилетел во Львов в начале декабря. На его борту было более 15 тысяч отправлений общим весом более 30 тонн.

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"Это отправления клиентов нашего сервиса NP Shopping и доставка из американского интернет-магазина iHerb. Рейсы из Штатов "Новая почта Глобал" планирует выполнять регулярно, два раза в неделю: один рейс — во Львов и один в Киев", — говорится в сообщении.

Кроме того, как во Львов, так и в Киев компания планирует выполнять чартерные рейсы из Китая. 6 декабря в аэропорт "Борисполь" уже прибыл рейс с отправлениями из китайского интернет-магазина AliExpress, на борту которого находилось 60 тысяч посылок общим весом 20 тонн. Ожидается прибытие еще двух рейсов, которые доставят около 20 тонн груза.

Ранее авиарейсы компании с международными отправлениями прибывали только в аэропорт "Борисполь", а проходили таможенное оформление и сортировались на станции сортировки в Киеве. Однако с начала текущего года "Новая почта Глобал" более чем вдвое увеличила объемы, доставив 5,7 млн отправлений.

"Чтобы сохранить скорость доставки при увеличении объемов посылок мы решили переориентировать часть логистических потоков ближе к западной границе. Запустив чартерные рейсы и открыв новую ЦСС во Львове, мы фактически получили второй хаб для отправлений в/из Украины", — отметил исполнительный директор "Новая почта Глобал" Юрий Беневитский.

Новая ЦСС на территории инновационного терминала "Новой почты" во Львове начала работу в ноябре, она способна обрабатывать до 30 тысяч отправлений в сутки.

На станции, где присутствуют сотрудники Государственной таможенной службы, происходит оформление международных отправлений как на импорт, так и на экспорт. После таможенного оформления все отправления сразу попадают на терминал "Новой почты" для доставки клиентам.

Напомним также, что "Новая почта" перевела на аутсорсинг обеспечение сотрудников спецодеждой.

Отметим, что и государственный почтовый оператор "Укрпочта" также недавно запустил программу чартерных рейсов в США.