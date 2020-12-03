Как и почему Новая Почта переводит обеспечение сотрудников спецодеждой на аутсорсинг

Если вы собственник или директор предприятия, то наверняка сталкиваетесь с вопросом обеспечения спецодеждой сотрудников. Так и менеджмент Новой Почты много лет старается обеспечить работников качественной одеждой. Закупают ее у множества поставщиков, экспериментируют с фасонами и тканями.

Несмотря на то, что тратится много времени и ресурсов на закупки и снабжение, компания продолжает сталкиваться с трудностями в обеспечении сотрудников униформой. Для топ-менеджеров вопрос спецодежды не является ключевым и в бюджете занимает последние строки. Они не могут уделять ему много внимания, так как каждый день приходится управлять огромным коллективом и постоянно возникают более насущные проблемы и вопросы, требующие срочного решения.

Но обычные сотрудники отделений и работники терминалов используют спецодежду каждый день. Ее качество, удобство и чистота влияют как на настроение человека, так и на его производительность. И, как бы грузчикам и операторам не хотелось выглядеть опрятно, достаточно сложно самостоятельно следить за чистотой одежды. Им приходится как-то носить ее домой, стирать, сушить и ремонтировать.

Посетители также обращают внимание на то, как выглядят люди, которые представляют компанию. И чем чище и опрятней внешний вид сотрудников, тем больше доверия и лояльности к компании возникает у клиентов. Вы же сами, скорее всего, пользуетесь услугами Новой Почты, и видите, как одеты работники грузовых отделений.

Подумайте, как бы вы решили этот вопрос? Построили прачечный комплекс, закупили или пошили спецодежду из тканей, которые могут выдерживать много циклов стирки при высоких температурах? Организовали логистику, хранение, учет? Только представьте себе весь комплекс вопросов, которые вам будет необходимо решать каждый день! Какие же возможны другие варианты?

Одним из наиболее логичных решений является аутсорсинг. Как и для многих подобных второстепенных задач бизнеса, передача спецодежды на аутсорсинг поможет эффективно обеспечить нужды предприятия.

Эта услуга хорошо известна на развитых рынках и, первыми заказчиками аутсорсинга спецодежды стали международные компании такие как Карлсберг, Геберит, Еурализ и другие. Постепенно на арендованную одежду переходят и национальные бренды Кернел, Аякс Системс, УПСС, Эвери. Акционеры и директора таких компаний уделяют большое внимание построению корпоративной культуры, развитию нематериальной мотивации персонала, использованию в ежедневных бизнес-процессах инновационных прогрессивных решений.

Новая Почта также начала пользоваться аутсорсингом спецодежды около двух лет назад, переодев сотрудников нескольких новых инновационных терминалов. Испытав услугу в действии, менеджментом компании было принято решение о переводе на аутсорсинг всех своих грузовых терминалов и складов.

В результате недавно проведенного тендера Новая Почта расширила сотрудничество с компанией Эффитекс и передает на аутсорсинг обеспечение спецодеждой еще 2900 сотрудников 15-ти сортировочных терминалов, расположенных в 11-ти городах Украины.

По условиям контракта сотрудники Новой Почты должны быть обеспечены двумя комплектами демисезонной и зимней одежды. Услуга включает предоставление необходимого количества брендированной спецодежды, ее регулярную стирку на профессиональном оборудовании с использованием экологически-чистых европейских моющих средств, оперативный ремонт, предоставление шкафов-почтаматов для хранения чистых комплектов, сбор грязного и доставку чистого.

Особенностью аутсорсинга спецодежды от компании Эффитекс является электронный учет, построенный на базе RFID технологии (технологии радиочастотной идентификации). Благодаря этой технологии ведется прозрачный учет в режиме реального времени, который позволяет контролировать качество сервиса и расчет ежемесячного платежа за услугу, избежать непредусмотренных потерь.

Уверены, что акционеры и менеджеры Новой Почты будут довольны нашей услугой, а сотрудники — своим внешним видом. Благодарим всех наших клиентов и партнеров за долгосрочное сотрудничество. Приглашаем собственников и руководителей предприятий Украины ознакомится подробнее с услугой на сайте effetex.com.