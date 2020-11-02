Транспорт 1 час назад

"Укрпочта" запустила программу чартерных рейсов в США

Первая отправка самолетом Ан-124 "Руслан" с грузовой вместимостью 650 кубометров дала возможность "Укрпочте" прислать 125 тысяч единиц почтовых отправлений украинского малого и среднего бизнеса одной погрузкой

АН-124. Фото: Facebook/Antonov Company АН-124. Фото: Facebook/Antonov Company
АН-124. Фото: Facebook/Antonov Company

"Укрпочта" совместно с авиакомпаниями Авиалинии Антонова и Windrose Airlines запустила программу чартерных рейсов в США для быстрой и бесперебойной доставки отправлений.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, в рамках этой программы первый самолет с посылками Ан-124 "Руслан" приземлился сегодня в Нью-Йорке.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"США является одной из ключевых стран для украинских экспортеров. И новая чартерная программа, нацеленная на доставку почтовых отправлений в Америку, не только позволит регулярно и удобно без сбоев и транзитов доставлять посылки за океан, но и уберет проблемы с их задержкой из-за возможных отмены рейсов", — заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По данным Международной организации гражданской авиации (ICAO) в марте глобальные воздушно-пассажирские перевозки резко сократились на 54%. Из-за пандемии и кризис пока экспортным отправлением на 71% сложнее добраться конечной страны.

Читайте также:
Самые загруженные отделения "Укрпочты" начнут работать без выходных

Поэтому "Укрпочта" расширяет количество партнеров, чтобы минимизировать влияние пандемии на отправку Украинский за границу.

В частности, только первая отправка самолетом Ан-124 "Руслан" с грузовой вместимостью 650 кубометров дала возможность Укрпочте прислать 125 тысяч единиц почтовых отправлений украинского малого и среднего бизнеса одной погрузкой. В денежном эквиваленте это составляет 140 млн грн.

В дальнейшем в партнерстве с авиакомпанией Windrose Airlines компания планирует еженедельно запускать самолеты различной конфигурации в соответствии с потребностями украинских экспортеров.

"С начала года мы перевезли 3 млн кг экспортных отправлений. Даже учитывая тот факт, что стоимость доставки авиацией для нас выросла в 4 раза, наши клиенты этого почти не заметили. Новая чартерная программа с регулярными рейсами позволит нам обеспечить надежную доставку 75-80% экспортных отправлений в США. А вместе с пассажирскими авиалиниями мы обеспечиваем все 100%", — отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Напомним, с восстановлением регулярного авиасообщения "Укрпочта" начала доставку отправлений прямыми пассажирскими рейсами авиакомпаний.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Победителей не судят": Зеленский заговорил о возможности кровопролития из-за решения КСУ
"Победителей не судят": Зеленский заговорил о возможности кровопролития из-за решения КСУ
Цены на нефть продолжают падение
Цены на нефть продолжают падение
Выборы в США: социологи отмечают перевес в рейтинге Байдена над Трампом
Выборы в США: социологи отмечают перевес в рейтинге Байдена над Трампом
Загрузка...
Новое видео
Як українці відреагували на заяву Шмигаля про кінець пенсій / Є питання

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. На рынок Украины выходит новый китайский бренд автомобилей (ФОТО)

  3. "Сговор олигархов против Украины": Зеленский объяснил скандальное решение КСУ

  4. В Нидерландах зарегистрировали первый в мире летающий автомобиль (ФОТО, ВИДЕО)

  5. "Победителей не судят": Зеленский заговорил о возможности кровопролития из-за решения КСУ

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...