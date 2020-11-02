"Укрпочта" запустила программу чартерных рейсов в США

"Укрпочта" совместно с авиакомпаниями Авиалинии Антонова и Windrose Airlines запустила программу чартерных рейсов в США для быстрой и бесперебойной доставки отправлений.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, в рамках этой программы первый самолет с посылками Ан-124 "Руслан" приземлился сегодня в Нью-Йорке.

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"США является одной из ключевых стран для украинских экспортеров. И новая чартерная программа, нацеленная на доставку почтовых отправлений в Америку, не только позволит регулярно и удобно без сбоев и транзитов доставлять посылки за океан, но и уберет проблемы с их задержкой из-за возможных отмены рейсов", — заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По данным Международной организации гражданской авиации (ICAO) в марте глобальные воздушно-пассажирские перевозки резко сократились на 54%. Из-за пандемии и кризис пока экспортным отправлением на 71% сложнее добраться конечной страны.

Поэтому "Укрпочта" расширяет количество партнеров, чтобы минимизировать влияние пандемии на отправку Украинский за границу.

В частности, только первая отправка самолетом Ан-124 "Руслан" с грузовой вместимостью 650 кубометров дала возможность Укрпочте прислать 125 тысяч единиц почтовых отправлений украинского малого и среднего бизнеса одной погрузкой. В денежном эквиваленте это составляет 140 млн грн.

В дальнейшем в партнерстве с авиакомпанией Windrose Airlines компания планирует еженедельно запускать самолеты различной конфигурации в соответствии с потребностями украинских экспортеров.

"С начала года мы перевезли 3 млн кг экспортных отправлений. Даже учитывая тот факт, что стоимость доставки авиацией для нас выросла в 4 раза, наши клиенты этого почти не заметили. Новая чартерная программа с регулярными рейсами позволит нам обеспечить надежную доставку 75-80% экспортных отправлений в США. А вместе с пассажирскими авиалиниями мы обеспечиваем все 100%", — отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Напомним, с восстановлением регулярного авиасообщения "Укрпочта" начала доставку отправлений прямыми пассажирскими рейсами авиакомпаний.