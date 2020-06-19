"Укрпочта" возобновляет международную доставку пассажирскими авиарейсами

С восстановлением регулярного авиасообщения "Укрпочта" начала доставку отправлений прямыми пассажирскими рейсами авиакомпаний.

Как сообщает пресс-служба компании, первыми на этой неделе стали Lufthansa и KLM.

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Так, авиакомпания Lufthansa доставляет отправления "Укрпочты" из Украины в Германию, а оттуда они будут направлены в страны Европы, Южной Америки, Южной и Юго-Восточной Азии, США, Китая, Японии.

Авиакомпания KLM доставляет посылки Укрпочты в Нидерланды, а оттуда — в ЮАР, ОАЭ, Новой Зеландии, Австралии, Колумбии, Перу, Панамы и других стран.

Сейчас почтовые отправления будут вылетать пять раз в неделю на рейсах Lufthansa и на 3 раза в неделю на рейсах KLM.

Так как сейчас не заявлено о восстановлении прямых пассажирских рейсов из Киева в Нью-Йорк, Укрпочта планирует продолжать чартерную программу с МАУ, чтобы обеспечить качественную доставку в США.

Всего в июне авиакомпания доставит в США посылки Укрпочты на семи прямых рейсах, выполняемых 1-2 раза в неделю.

Благодаря этим чартерным рейсам Укрпочта обеспечивает отправления для двух продуктов: "Почтовый экспресс" — весом до 2 кг и EMS (Express Mail Service) — весом до 30 кг.

Напомним, с 1 июня все отделения Укрпочты по всей Украине возобновили свою работу по обычному докоронавирусному графику.

Ранее сообщалось, что "Укрпочта", как стратегически важный объект инфраструктуры, продолжает работать в обычном режиме и в дальнейшем будет доставлять пенсии и денежные выплаты клиентам, в частности, пенсионерам, которые являются наиболее уязвимой категорией возможного инфицирования коронавируса.