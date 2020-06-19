Транспорт 50 минут назад

"Укрпочта" возобновляет международную доставку пассажирскими авиарейсами

Сейчас почтовые отправления будут вылетать пять раз в неделю на рейсах Lufthansa и на 3 раза в неделю на рейсах KLM

Фото: Zaxid.net Фото: Zaxid.net
Фото: Zaxid.net

С восстановлением регулярного авиасообщения "Укрпочта" начала доставку отправлений прямыми пассажирскими рейсами авиакомпаний.

Как сообщает пресс-служба компании, первыми на этой неделе стали Lufthansa и KLM.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Так, авиакомпания Lufthansa доставляет отправления "Укрпочты" из Украины в Германию, а оттуда они будут направлены в страны Европы, Южной Америки, Южной и Юго-Восточной Азии, США, Китая, Японии.

Авиакомпания KLM доставляет посылки Укрпочты в Нидерланды, а оттуда — в ЮАР, ОАЭ, Новой Зеландии, Австралии, Колумбии, Перу, Панамы и других стран.

Сейчас почтовые отправления будут вылетать пять раз в неделю на рейсах Lufthansa и на 3 раза в неделю на рейсах KLM.

Читайте также:
"Укрпочта" пообещала себе в ущерб не повышать тарифы на международные отправления

Так как сейчас не заявлено о восстановлении прямых пассажирских рейсов из Киева в Нью-Йорк, Укрпочта планирует продолжать чартерную программу с МАУ, чтобы обеспечить качественную доставку в США.

Всего в июне авиакомпания доставит в США посылки Укрпочты на семи прямых рейсах, выполняемых 1-2 раза в неделю.

Благодаря этим чартерным рейсам Укрпочта обеспечивает отправления для двух продуктов: "Почтовый экспресс" — весом до 2 кг и EMS (Express Mail Service) — весом до 30 кг.

Напомним, с 1 июня все отделения Укрпочты по всей Украине возобновили свою работу по обычному докоронавирусному графику.

Ранее сообщалось, что "Укрпочта", как стратегически важный объект инфраструктуры, продолжает работать в обычном режиме и в дальнейшем будет доставлять пенсии и денежные выплаты клиентам, в частности, пенсионерам, которые являются наиболее уязвимой категорией возможного инфицирования коронавируса.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

SkyUp до середины лета закрыла продажу билетов по большинству направлений
SkyUp до середины лета закрыла продажу билетов по большинству направлений
Лоукостер Wizz Air возобновляет полеты из Украины
Лоукостер Wizz Air возобновляет полеты из Украины
Аэропорт "Киев" таки открылся для международных рейсов
Аэропорт "Киев" таки открылся для международных рейсов
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: Тарас Мороз (Молоко від фермера) и Юрий Прус (AFA) о решениях для бизнеса

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Зеленский назвал условия, при которых Авакова могут отправить в отставку

  3. Суд над Порошенко: избрание меры пресечения отложили до 1 июля

  4. В Киеве экс-глава ОП Богдан припарковал свою Tesla прямо поперек дороги (ФОТО)

  5. Украина установила новый антирекорд по заболеваемости COVID-19

Загрузка...