До конца 2021 года "Укрпочта" объединит больше 80 систем учета в своей структуре

"Укрпочта" и компания IT-Enterprise заключили договор о внедрении ERP-системы, которая станет ключевым шагом в процессе диджитализации почтового оператора и за два года позволит объединить функционал более 80 отдельных систем, в которых сейчас ведется контроль и учет ресурсов компании (финансовых, человеческих, материальных и тому подобное).

Пресс-служба компании IT-Enterprise отмечает, что подписание соглашения состоялось 17 марта 2021 года, а стоимость новой системы составит 95,8 млн грн.

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"В 2021 году в "Укрпочте" произойдет много диджитальных трансформаций, и вскоре наши сотрудники и клиенты почувствуют это. За два года мы планируем полностью перенести все процессы учета и управления ресурсами и потоками компании в новую единую систему. Это позволит уменьшить влияние человеческого фактора на формирование и обработку данных, объединит все потоки и все дирекции в режиме реального времени", — отмечает генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

По его словам, в скором времени документооборот будет перенесен в онлайн, а также значительно повысится информационная безопасность за счет защищенного формата хранения данных. Почтовый оператор планирует начать внедрение новой системы по всей стране уже до конца 2021 года.

Сейчас в "Укрпочте" работают больше 80 систем учета ресурсов компании, действующих с 2000-х годов. При этом многие из них работают только в определенном регионе и никак не соединены с офисом управления и другими дирекциями. Отсутствие одной интегрированной системы приводит к неэффективному использованию ресурсов на введение и обработку информации и синхронизацию данных, а также затрудняет необходимые изменения процессов.

Ожидается, что новая система должна объединить в себе все функции существующих программ, чтобы обеспечить быстрое и прозрачное планирования и управления ресурсами во всех отделениях всех регионов в режиме реального времени. Например, в разрезе управления персоналом новая интегрированная система позволит формировать актуальные планы развития работников. Также благодаря оперативному отражению всех транзакций в единой системе компания сможет быстро формировать финансовую и налоговую отчетность.

"Цифровая трансформация позволяет компаниям оптимизировать работу и сокращать расходы и ошибки, вызванные человеческим фактором. Мы рады помочь "Укрпочте" в повышении эффективности путем диджитализации — перехода к современному цифровому управлению процессами", — отметил генеральный директор IT-Enterprise Олег Щербатенко.

В мае 2020 года "Укрпочта" объявила о тендере на закупку системы управления информационными потоками, бизнес-процессами и ресурсами с объявленной стоимостью почти 197 млн грн. Свои предложения предоставили 8 компаний, а IT-Enterprise предложила цену в 95,8 млн грн. Это на 52% ниже объявленной стоимости тендера.

Напомним, что "Укрпочта" с 1 марта 2021 года начала тесное сотрудничество с одной из крупнейших онлайн-площадок Украины — компанией OLX.