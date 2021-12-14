"Новая почта" запускает бизнес-отделения для обслуживания корпоративных клиентов

"Новая почта" собирается с 2022 года открыть для себя новый формат работы — бизнес-отделения для обслуживания корпоративных клиентов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В отделениях будет предоставляться полный спектр услуг для бизнес-клиентов:

отправка и получение посылок и грузов;

упаковка отправлений;

финансовые услуги.

Официальное открытие новых бизнес-отделений стартует с 2022 года, но в декабре этого года компания протестирует этот проект.

В частности, "Новая почта" до конца 2021 года планирует открыть первое пилотное бизнес-отделение в Черкассах. А уже в 2022 году компания собирает открыть такие отделения как минимум в каждом областном центре Украины.

Кроме того, в 2022 году "Новая почта" планирует открыть 1000 новых отделений в новых населенных пунктах. По состоянию на середину декабря по всей стране насчитывается свыше 9300 отделений "Новой почты", 7000 из которых — в селах.

В 2021 году большая часть отделений открылись во Львовской, Тернопольской, Винницкой, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Параллельно "Новая почта" устанавливает почтоматы, количество которых достигло 11 тысяч в разных городах Украины. В целом в декабре количество пунктов выдачи и отправки посылок увеличилось до 20 тысяч.

"Когда мы только начинали, планировали, чтобы каждый украинец в течение 50-10 минут пешком смог добраться к ближайшему отделению "Новой почты", а сейчас мы уже в тапочной доступности – наши почтоматы стоят в подъездах. Только за 2021 год мы открыли 1600 новых отделений и установили более 9000 почтоматов" — рассказал СЕО компании Александр Бульба.

Также с 2022 году "Новая почта" меняет некоторые тарифы и вводит новые услуги. В частности, тариф на доставку документов составит 40 грн, а акционная цена на доставку посылки в почтамт сохранится.

Параллельно компания тестирует новый способ доставки — с помощью беспилотника. В конце ноября доставила беспилотником посылку из Киева во Львов. "Новая почта" впервые организовала такую доставку из собственного терминала.

Первый раз "Новая почта" отправила таким способом посылку из Киева в Харьков. Тогда беспилотник справился за 5 часов.