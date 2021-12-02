"Новая почта" меняет некоторые тарифы с 2022 года

Компания "Новая почта" обновит некоторые тарифы и введет новые услуги с 2022 года. В частности, тариф на доставку документов составит 40 грн, а акционная цена на доставку посылки в почтамт сохранится. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба "Новой почты".

Стоимость доставки документов (40 грн) закрепят на весь год, то есть она будет неизменной в течение всего 2022 года. Компания продлила акционный тариф на доставку в почтоматы за 35 гривен, но только до 31 марта, а с 1 апреля стоимость этой услуги вырастет до 45 гривен.

В течение января-марта 2022 года услугу наложенного платежа "Новая почта" буде предоставлять без комиссии.

В компании заметили, что иногда клиенты сразу после осмотра в отделении хотят вернуть посылку с неподходящим товаром, и решили ввести отдельный тариф для таких случаев, он составит 15 гривен за посылку весом до 30 кг.

Для посылок, которые отправляются в пределах одного города, включая пригород, введут новые тарифы по весу посылок:

до 2 кг — 40 грн;

до 30 кг — 80 грн.

Также введут отдельную цену за доставку посылок в пределах города и его пригорода весом до 10 кг, но компания пока не назвала уровень этого тарифы.

С 2022 года "Новая почта" упрощает тарифные зоны. Цена доставки в разных зонах будет рассчитываться в зависимости от пунктов назначения, по трем тарифным зонам:

по городу и его пригороду;

между городами Украины;

из/в поселок городского типа или село.

С 1 января 2022 года "Новая почта" меняет тарификацию на услуги курьера. Этот тариф "отвяжут" от веса посылки. За любую посылку до 30 кг будет фиксированная стоимость +30 гривен, а для отправлений свыше 30 кг будет +90 грн за каждые 100 кг, и тарификация идет уже как груза.

"Также доставка каждой посылки в экспресс-накладной с несколькими местами станет тарифицироваться по-новому. Будет оцениваться каждая посылка по отдельному тарифу: посылка с максимальным весом — по базовому тарифу, все остальные — по сниженному", — добавили в компании.

Компания тестирует новый способ доставки — с помощью беспилотника. В конце ноября доставила беспилотником посылку из Киева во Львов. "Новая почта" впервые организовала такую доставку из собственного терминала.

Первый раз компания отправила таким способом посылку из Киева в Харьков. Тогда беспилотник справился за 5 часов.