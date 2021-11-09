"Новая почта" начинает устанавливать почтоматы в подъездах украинских городов

"Новая почта" в городах-миллионниках начала устанавливать почтоматы в подъездах домов. Теперь жители подъездов могут заказать установку почтомата.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Чтобы заказать установку почтомата, нужно заполнить на сайте анкету и указать адрес установки.

В компании сообщают, что заявка рассматривается до двух дней, после чего оператор связывается с клиентом. Только после получения всех необходимых разрешений компания проводит установку.

Почтомат можно установить в подъездах как новых, так и старых жилых домов. Есть несколько видов моделей на 10, 16, 24, 36 и 48 ячеек. Если инфраструктура здания не приспособлена к установке почтомата внутри, его можно поставить возле дома.

Важно, что почтоматами в подъездах могут пользоваться исключительно жильцы этого подъезда. Почтоматы работают круглосуточно.

Получить из почтомата можно только оплаченные посылки до 20 кг фактического веса и оценочной стоимостью до 6000 грн. Максимальные габариты отправления — 40х60х30 см. Если по каким-то причинам получатель не смог забрать свой заказ вовремя, то на третий день его переместят в ближайшее отделение "Новой почты".

"Это полностью бесконтактный способ получения посылки, и при этом существенно экономит время. Ведь можно просто в тапочках и домашней одежде спуститься на первый этаж дома и забрать свою посылку в любое удобное время", — подчеркивают в компании.

Напомним, "Новая почта" на период с 19 октября по 31 декабря установила единый сниженный тариф на доставку посылок в почтоматы. Он составит 35 грн и будет действовать по всей территории Украины, независимо от веса посылки и расстояния между отправителем и адресатом.