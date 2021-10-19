"Новая почта" решила деньгами поощрять доставку через почтоматы

Компания "Новая почта" на период с 19 октября по 31 декабря установила единый сниженный тариф на доставку посылок в почтоматы. Он составит 35 грн и будет действовать по всей территории Украины, независимо от веса посылки и расстояния между отправителем и адресатом.

Об этом рассказали в пресс-службе компании.

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Кроме того, в рамках этой акции "Новая почта" не будет взимать с клиентов комиссию за дополнительные услуги "Денежный перевод" (комиссия 20 грн и 2% от суммы перевода) и "Контроль оплаты".

В "Новой почте" отметили, что услугу доставки в почтомат можно выбрать при заказе товара в интернет-магазине. Доставку в почтомат нужно оплатить через мобильное приложение "Новой почты" или на сайте компании в разделе "Трекинг".

Чтобы забрать посылку, нужно воспользоваться мобильным приложением — открыть его возле почтомата, перейти в раздел "Мои отправления", выбрать нужную экспресс-накладную и нажать кнопку "Открыть ячейку".

Также концу года "Новая почта" планирует расширить сеть почтоматов до 17 тысяч.

Отметим, по базовым тарифам "Новой почты" цена 35 грн была предусмотрена только для доставки посылок весом не более 0,5 кг, отправляемых в пределах города. Чтобы отправить такую посылку в пределах области, нужно было заплатить 40 грн, а в населенный пункт Украины вне области — 45 грн.

При этом намного дороже обходится доставка тяжелых грузов: например, доставка за пределы области посылки весом 10-20 кг по базовому тарифу стоит 90 грн.

Отметим, что эти тарифы сохраняются для отправлений в отделения "Новой почты".



Как сообщалось ранее, "Новая почта" построит новый терминал возле "Борисполя".