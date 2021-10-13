Более 100 тысяч посылок в час: "Новая почта" построит новый терминал возле "Борисполя"

До конца 2022 года "Новая почта" планирует построить около аэропорта "Борисполь" современный сортировочный терминал.

Как сообщает пресс-служба компании, новый терминал будет вдвое мощнее Киевского инновационного терминала, который способен обрабатывать до 50 тысяч посылок в час. Первая очередь откроется уже в 2022 году.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Мы доставляем сотни миллионов посылок в год своим клиентам. Чтобы они всегда получали отправления быстро, "Новая почта" инвестирует в сортировочную инфраструктуру. Терминал возле аэропорта "Борисполь" соединит передовые технологии мировой почтовой логистики и сможет сортировать до 100 тысяч посылок в час", — рассказал СЕО компании Александр Бульба.

На территории нового терминала будет расположена сортировочная станция "Новой почты" "Глобал" для международных отправлений, внутренний фулфилмент, посылочный и грузовой корпуса с высоким уровнем автоматизации и роботизации. Также терминал будет оснащен взлетно-посадочной полосой для беспилотных летательных аппаратов. Общая площадь терминала составит 35 тысяч квадратных метров.

Для сортировки посылок будут использоваться в три уровня 6 автоматизированных линий от нидерландской компании Vanderlande и литовской компании Equinox. На последних будет сортироваться мелкий груз до 2 кг. Благодаря специальной технологии автоматической выкладки посылок на конвейер сортировка мелкого груза будет происходить без использования человеческого труда.

Дополнительно на терминале будет введена технология видеоанализа, которая максимально четко будет распознавать посылки с поврежденной маркировкой, что поможет улучшить качество и целостность доставки клиентам.

На грузовом терминале будут использоваться роботележки для транспортировки груза по терминалу. Такие уже используются на терминалах во Львове, в Киеве, Харькове и Днепре.

Одновременно на терминале сможет разгружаться и загружаться 220 автомобилей, которые станут частью цепочки эстафетной логистики. Чтобы уменьшить выбросы СО 2, на терминале будет имплементирована система "умной" загрузки контейнеров посылками — Smart pack.

На терминале будет создано 300 рабочих мест. Для работников предусмотрена развозка, питание, а также медицинская страховка. Кроме того, для предотвращения распространения вирусных заболеваний на терминале будет установлено специальное оборудование — камеры мониторинга температуры и физического состояния работников при входе и выходе.

Инвестиции в терминал составят более 1 млрд грн. Строительство будет проходить в три этапа. Первую очередь компания планирует запустить до конца 2022 года.

Напомним, "Новая почта" запускает собственную авиакомпанию под названием Supernova Airlines, которая будет иметь собственный флот и подчиняться компании "Новая почта Глобал".

Новый авиаперевозчик будет доставлять международные грузы, выполняя рейсы из международных аэропортов "Борисполь" и "Львов".

Ранее сообщалось, что в конце июля "Новая почта" протестировала доставку посылки из Киева в Харьков с помощью беспилотного летательного аппарата. Компания тогда заявила, что планирует запустить услугу в коммерческую эксплуатацию уже в 2022 году.