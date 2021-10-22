IT и Телеком 30 минут назад

Телефоны клиентов "Новой почты" заражают вирусом

На мобильных устройствах под картинкой розыгрыша прописан адрес сайта "Новой почты", но это не настоящий адрес, а название страницы фейкового сайта

Фото: Facebook/"Новая почта" Фото: Facebook/"Новая почта"
Фото: Facebook/"Новая почта"

Мошенники от имени компании "Новая почта" рассылают сообщения об акции, в которой якобы можно выиграть крупную сумму денег.

Как сообщает пресс-служба почтового оператора, эта информация является фейком. В компании отмечают, что на мобильных устройствах под картинкой розыгрыша прописан адрес сайта "Новой почты", но это не настоящий адрес, а название страницы фейкового сайта.

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"Мы предполагаем, что когда пользователь переходит по ссылке, на сайте злоумышленников идет анализ операционной системы мобильного устройства, после чего идет заражение вирусом смартфона. Далее вирус распространяется путем отправки сообщений всем контактам пользователя мобильного устройства", — сообщили в Новой почте.

В организации рекомендуют всем пользователям после прохождения этого теста проверить свой гаджет на наличие вирусов.

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В "Новой почте" напомнили также правила безопасного пользования в мессенджерах:

– не открывать сообщения от незнакомцев, сразу удалять их и блокировать незнакомого пользователя;

– не переходить по ссылкам и не загружать файлы от незнакомцев, они могут содержать вирусы или вредоносные программы.

– в случае перехода по ссылке, необходимо обновить пароли от всех учетных записей: почты, сайтов, приложений, чтобы их не смогли сломать мошенники.

Ранее сообщалось, что "Новая почта" предупредила клиентов о мошеннической рассылке от имени компании с розыгрышем билетов на концерт группы "Океан Эльзы". 

В компании предупредили, что все конкурсы и акционные предложения компании публикуются только на официальном сайте и страницах "Новой почты" в соцсетях Facebook и Instagram, но не через электронную почту. 

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