В Украине прикрыли деятельность еще одной псевдофинансовой компании

Сотрудники Департамента киберполиции совместно со следователями Государственного бюро расследования (ГБР) раскрыли мошенническую схему завладения деньгами доверчивых граждан.

Как сообщает пресс-служба киберполиции, организаторы предлагали гражданам принять участие в конкурсе на получение гранта или кредита на выгодных условиях для инвестирования своих бизнес-проектов. Для этого фигуранты требовали предоставить определенную сумму наличных денег.

Однако, в дальнейшем представители компании свои обязанности не выполняли, гранты или кредиты не предоставляли, и сумму взноса не возвращали.

По предварительным подсчетам, убытки достигают 2,7 млн грн.

Также компания в установленном законодательством порядке не была зарегистрирована, она не имела соответствующей аккредитации и лицензии на проведение деятельности на фондовом рынке (рынке ценных бумаг), предоставлении финансовых услуг, осуществлении валютных операций и лицензии на перевод денег в национальной валюте без открытия счетов.

Правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, записные книжки, печати, документацию и договоры.

Одному из организаторов уже сообщено о подозрении по части 4 статьи 190 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в сентябре сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность двух подпольных call-центров в Сумской области.

Ранее сообщалось, что в начале июня СБУ прекратила работу в Киеве подпольного телекоммуникационного центра, организаторы которого с начала года присвоили почти 9 млн грн украинских и иностранных вкладчиков под видом привлечения в международные инвестиционные проекты.

В марте СБУ уже отчитывалась о пресечении деятельности в Киеве некой организованной группировки, присваивавшей средства украинцев, имитируя участие в биржевых торгах и операциях с криптовалютой.